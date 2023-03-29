 

ФСИН создаёт приложение для отбывания наказания онлайн

29.03.2023, 18:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В связи с ростом числа обвинительных приговоров в отношении «невозвращенцев» (граждан РФ, уехавших из страны и отказывающих вернуться для отбытия срока), Федеральная служба исполнения наказаний придумала новую концепцию, гарантирующую неотвратимость наказания и позволяющую привлечь к ответственности беглецов.

Специальное мобильное приложение, разработанное по заказу ФСИН, получило название «Кибершконка». Оно будет доступно для скачивания в любой стране мира, кроме России.

Предполгается, что искуственный интеллект создаст цифрового двойника осужденного, обеспечит его изоляцию и «модификацию» – цифровой аналог перевоспитания – на протяжении всего срока наказания. По истечении срока приложение сравнит пользователя с получившимся цифровым двойником и при полном их соответствии наказание будет считаться отбытым.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08.21 / Зоозащитника, написавшего книгу “Дикие, но безопасные”, загрызла стая бродячих собак в Петербурге

30.11.22 / “Задача композитора – суметь выхватить мелодии”: Эдуард Артемьев о возрасте, творчестве и сравнении с Морриконе

16.01.23 / Apple признала, что проблема “полосатого экрана” iPhone 14 Pros была серьезной

04.01.21 / Моргенштерн сыграет Кыш Бабая в сериале Булата Юсупова по мотивам башкирских народных сказок

01.03.23 / За 10 лет в три раза больше французов обратилось за продуктовой помощью

06.10.22 / 5 причин посмотреть шоу “Маска. Танцы” на СТС с Юрием Музыченко

21.08.20 / Сестра Хейли Бибер Алайа впервые стала матерью

27.11.21 / Мнение: О «суперсекретном» снимке, проливающем на многое свет

17.03.23 / Собчак против Манучарова, а Бледанс – против Погребняк: скандалы недели в 4 выпуске “На днях”

23.05.22 / SAIC представила в Китае новый кроссовер Roewe Lomemo 2022 года

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика