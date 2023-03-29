ФСИН создаёт приложение для отбывания наказания онлайн

В связи с ростом числа обвинительных приговоров в отношении «невозвращенцев» (граждан РФ, уехавших из страны и отказывающих вернуться для отбытия срока), Федеральная служба исполнения наказаний придумала новую концепцию, гарантирующую неотвратимость наказания и позволяющую привлечь к ответственности беглецов.

Специальное мобильное приложение, разработанное по заказу ФСИН, получило название «Кибершконка». Оно будет доступно для скачивания в любой стране мира, кроме России.

Предполгается, что искуственный интеллект создаст цифрового двойника осужденного, обеспечит его изоляцию и «модификацию» – цифровой аналог перевоспитания – на протяжении всего срока наказания. По истечении срока приложение сравнит пользователя с получившимся цифровым двойником и при полном их соответствии наказание будет считаться отбытым.

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