Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

В этот раз на стриме много расспрашивали не столько об астрологии, гороскопах и эзотерике, сколько о шаманизме и шамане Габышеве, а также, как всегда – о воспитании детей и о том, как правильно общаться с ребенком и отвечать на его вопросы. Прошлись также по советскому образованию и тому, как относятся в России к войне, и даже (на примере продюсера Пригожина) – по разным типам осуждения СВО.

ТАЙМКОДЫ СТРИМА

0:50 Отчего в России такой рост внимания публики к астрологическим и эзотерическим практикам

6:30 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

7:40 Почему друзьям трудно вести совместный бизнес, не поссорившись в дым

14:30 Скандалы между друзьями-соучредителями

15:40 Почему друзьям не рекомендуется даже просто работать вместе

17:00 Слова и чувства. Почему так трудно говорить о чувствах

19:10 Может ли психолог помочь самому себе (спойлер – сами психологи считают, что нет)

23:40 «Я его слепила из того, что было». Бывает ли солипсизм в быту

26:55 Как так случилось, что «жил-жил, и всё зря»? Еще раз про «кризис сорока лет».

31:00 Вечный вопрос, что лечить – болезнь или человека.

32:10 Как различать невротические состояния

34:20 Отношение к шаману Габышеву (который шел к Кремлю). Кто такие шаманы

39:00 Заклинания шамана и закон Ома. Почему для многих это одно и то же.

41:50 Точки кристаллизации протеста. Почему Кремль так испугался Габышева

44:40 О психологии толпы. Как я прочитал Гюстава Ле Бона.

49:50 Зачем люди испытывают чувство эйфории, когда оказываются в толпе или в строю

51:50 Почему потерять свою индивидуальность – и страх, и огромный соблазн

53:40 Психологические характеристики продюсера Пригожина. Разные типы недовольства войной

57:35 Как реагировать на бюджетников

1:02:30 Рост стремления к риску на постсоветском пространстве. «Экономика риска» и «рутина войны»

1:10:50 Жизнь по правилам эзотерики. Клиентоориентированность провайдеров эзотерических услуг

1:14:10 Зачем в чиновных кабинетах вешают портреты вождей

1:15:40 Что делать с ребенком, если он говорит, что у него нет проблем

1:19:00 Идеал дружбы

1:20:40 Почему пожилые в России часто нетерпимы и скандальны. Авторитарность – в крови

1:23:10 Как единый учебник порождает авторитаризм

1:26:30 Почему родители часто психуют и раздражаются, когда пытаются учить своих детей

1:32:30 Смещенная агрессия. На кого в реальности орет родитель

1:33:20 О ПОЛЬЗЕ ГОРОСКОПОВ. Гороскопы как средство от одиночества

1:38:20 Надо ли слепо следовать рекомендациям гороскопов

1:41:40 Любовь и поэты

1:44:40 О стримах Арестовича и подписке на канал

1:46:30 Страх близости и по-настоящему близких отношений. Почему мы боимся довериться

1:51:20 Как ломают психику детей насмешливые и саркастичные родители

1:54:00 Есть ли смысл в «кхе-кхе» Путина. Почему в России всегда так внимательны к телодвижениям и интонациям диктаторов

2:01:35 «Настоящий шаман». Габышев – реальный шаман или самозванец.

2:03:40 Дети, выбирающие профессию родителей

2:07:00 «Настоящий шаманизм» и сериал «Ход королевы».

2:10:00 Еще раз про истинный смысл закона Ома

2:12:40 Мир без героев. «Английское мировоззрение», заключенное в сериале «Черное зеркало»

2:16:20 Как можно не есть целый день?!

2:17:40 Почему в России «не идут против своих». Страх оказаться против «глубинного народа». Почему даже в прошлом приличные персонажи сейчас поддерживают СВО. Два класса факторов – психологические и экономические

2:24:25 Меладзе, которого не пускают в Сибирь

2:25:50 Почему простые рабочие снова начали бухать

2:28:40 Ощущают ли простые люди в России, что идет война

2:30:50 Как реагировать, когда ребенок жалуется, что ему скучно. Что такое «скука»

2:36:50 Прав ли Арестович в вопросе отношения к другим людям.

2:38:40 Почему ведущий вечно всё путает (но очень извиняется)

КОНЕЦ