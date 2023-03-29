Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима
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В этот раз на стриме много расспрашивали не столько об астрологии, гороскопах и эзотерике, сколько о шаманизме и шамане Габышеве, а также, как всегда – о воспитании детей и о том, как правильно общаться с ребенком и отвечать на его вопросы. Прошлись также по советскому образованию и тому, как относятся в России к войне, и даже (на примере продюсера Пригожина) – по разным типам осуждения СВО.
ТАЙМКОДЫ СТРИМА
0:50 Отчего в России такой рост внимания публики к астрологическим и эзотерическим практикам
6:30 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
7:40 Почему друзьям трудно вести совместный бизнес, не поссорившись в дым
14:30 Скандалы между друзьями-соучредителями
15:40 Почему друзьям не рекомендуется даже просто работать вместе
17:00 Слова и чувства. Почему так трудно говорить о чувствах
19:10 Может ли психолог помочь самому себе (спойлер – сами психологи считают, что нет)
23:40 «Я его слепила из того, что было». Бывает ли солипсизм в быту
26:55 Как так случилось, что «жил-жил, и всё зря»? Еще раз про «кризис сорока лет».
31:00 Вечный вопрос, что лечить – болезнь или человека.
32:10 Как различать невротические состояния
34:20 Отношение к шаману Габышеву (который шел к Кремлю). Кто такие шаманы
39:00 Заклинания шамана и закон Ома. Почему для многих это одно и то же.
41:50 Точки кристаллизации протеста. Почему Кремль так испугался Габышева
44:40 О психологии толпы. Как я прочитал Гюстава Ле Бона.
49:50 Зачем люди испытывают чувство эйфории, когда оказываются в толпе или в строю
51:50 Почему потерять свою индивидуальность – и страх, и огромный соблазн
53:40 Психологические характеристики продюсера Пригожина. Разные типы недовольства войной
57:35 Как реагировать на бюджетников
1:02:30 Рост стремления к риску на постсоветском пространстве. «Экономика риска» и «рутина войны»
1:10:50 Жизнь по правилам эзотерики. Клиентоориентированность провайдеров эзотерических услуг
1:14:10 Зачем в чиновных кабинетах вешают портреты вождей
1:15:40 Что делать с ребенком, если он говорит, что у него нет проблем
1:19:00 Идеал дружбы
1:20:40 Почему пожилые в России часто нетерпимы и скандальны. Авторитарность – в крови
1:23:10 Как единый учебник порождает авторитаризм
1:26:30 Почему родители часто психуют и раздражаются, когда пытаются учить своих детей
1:32:30 Смещенная агрессия. На кого в реальности орет родитель
1:33:20 О ПОЛЬЗЕ ГОРОСКОПОВ. Гороскопы как средство от одиночества
1:38:20 Надо ли слепо следовать рекомендациям гороскопов
1:41:40 Любовь и поэты
1:44:40 О стримах Арестовича и подписке на канал
1:46:30 Страх близости и по-настоящему близких отношений. Почему мы боимся довериться
1:51:20 Как ломают психику детей насмешливые и саркастичные родители
1:54:00 Есть ли смысл в «кхе-кхе» Путина. Почему в России всегда так внимательны к телодвижениям и интонациям диктаторов
2:01:35 «Настоящий шаман». Габышев – реальный шаман или самозванец.
2:03:40 Дети, выбирающие профессию родителей
2:07:00 «Настоящий шаманизм» и сериал «Ход королевы».
2:10:00 Еще раз про истинный смысл закона Ома
2:12:40 Мир без героев. «Английское мировоззрение», заключенное в сериале «Черное зеркало»
2:16:20 Как можно не есть целый день?!
2:17:40 Почему в России «не идут против своих». Страх оказаться против «глубинного народа». Почему даже в прошлом приличные персонажи сейчас поддерживают СВО. Два класса факторов – психологические и экономические
2:24:25 Меладзе, которого не пускают в Сибирь
2:25:50 Почему простые рабочие снова начали бухать
2:28:40 Ощущают ли простые люди в России, что идет война
2:30:50 Как реагировать, когда ребенок жалуется, что ему скучно. Что такое «скука»
2:36:50 Прав ли Арестович в вопросе отношения к другим людям.
2:38:40 Почему ведущий вечно всё путает (но очень извиняется)
КОНЕЦ
Источник: Размышления вольного социолога
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