 

Моя Мишель встретится с поклонниками в Рив Гош в Краснодарском крае 30 марта и 2 апреля

29.03.2023, 17:11, Разное
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HELLO! и РИВ ГОШ помогут вам стать чуть ближе к звездам. На этот раз с традиционным паблик-током и концертным выступлением в Краснодарский край едет Моя Мишель. Уже завтра, 30 марта, певица проведет мероприятие в универмаге РИВ ГОШ в ТРЦ “Горизонт” в Ростове-на-Дону, а 2 апреля навестит сочинских фанатов в РИВ ГОШ в ТРЦ “Моремолл”.

Помимо подробного рассказа о себе и своих бьюти-секретах Моя Мишель на обоих мероприятиях выступит вживую, после чего ответит на вопросы аудитории и сфотографируется с поклонниками на память.

30 марта, Ростов-на-Дону, РИВ ГОШ в ТРЦ “Горизонт” начало в 14:00

2 апреля, Сочи, РИВ ГОШ в ТРЦ “Моремолл” начало в 13:00


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