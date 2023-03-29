Моя Мишель встретится с поклонниками в Рив Гош в Краснодарском крае 30 марта и 2 апреля

HELLO! и РИВ ГОШ помогут вам стать чуть ближе к звездам. На этот раз с традиционным паблик-током и концертным выступлением в Краснодарский край едет Моя Мишель. Уже завтра, 30 марта, певица проведет мероприятие в универмаге РИВ ГОШ в ТРЦ “Горизонт” в Ростове-на-Дону, а 2 апреля навестит сочинских фанатов в РИВ ГОШ в ТРЦ “Моремолл”.

Помимо подробного рассказа о себе и своих бьюти-секретах Моя Мишель на обоих мероприятиях выступит вживую, после чего ответит на вопросы аудитории и сфотографируется с поклонниками на память.

30 марта, Ростов-на-Дону, РИВ ГОШ в ТРЦ “Горизонт” — начало в 14:00

2 апреля, Сочи, РИВ ГОШ в ТРЦ “Моремолл” — начало в 13:00