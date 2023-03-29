Холод ни по чем: Ким Кардашьян снялась в розовом бикини на пляже

Папарацци засняли 42-летнюю Ким Кардашьян на пляже. Звезда примерила яркий купальник в розовом цвете и позировала около океана. Съемки проходили в Малибу. Стоит отметить, что это достаточно смелый эксперимент для холодного ветреного дня в Калифорнии. Например, вся съемочная группа была одета в теплые пуховики.

Топ-бюстье и трусики-танго позволили Ким продемонстрировать стройную фигуру с тонкой талией, плоским животом и пышными бедрами. Посмотреть фото можно здесь. В эффектной фотосессии участвовали пять помощников Кардашьян. В перерывах между дублями бывшая жена Канье Уэста куталась в длинный черный махровый халат от своего бренда нижнего белья Skims. После окончания фотосессии звезда быстро покинула площадку. Таблоиды пишут о том, что Кимберли осталась недовольна тем, что ее заставили открывать пляжный сезон в Малибу в марте.

Кстати, розовый купальник является частью новой коллекции Ким, которая недавно расширила свой бренд. Помимо корректирующего белья, Кардашьян будет выпускать купальники, а также одежду для дома и отдыха.

Ким Кардашьян фото из соцсетей

Ранее стало известно о том, что 9-летняя дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста собирается заработать собственные миллиарды и получить финансовую независимость от знаменитых родителей. Недавно Ким зарегистрировала на имя Норт сразу четыре товарных знака, а это значит, что девочка собирается запустить несколько собственных брендов. Сообщается, что одним из них стала линия по уходу за кожей. Также девочка планирует заняться производством одежды, игрушек и, предположительно, разработкой “онлайн-платформы, предоставляющей информацию о развлечениях и поп-культуре”.

Ким Кардашьян с дочерьюКим Кардашьян фото из соцсетей