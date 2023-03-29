 

Знаменитая актриса прямо ответила на вопрос об отношениях с мужем Немоляевой

29.03.2023, 17:00, Разное
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В Тобольске при поддержке компании “Сибур” стартовал Второй открытый Российский фестиваль современного и актуального кино “Алафейская гора”. Лучшие отечественные картины, антрепризные спектакли, творческие встречи – программа, как обещает Президент фестиваля продюсер Сергей Новожилов, будет насыщенной. Среди звезд, которые приехали в Сибирь, оказалась и актриса Любовь Руденко. Она дала эксклюзивное интервью “Дни.ру”.

После школы Руденко поступила в ГИТИС на курс А. А. Гончарова, который окончила в 1981 году. Сразу после института она пришла в Московский академический театр имени Вл. Маяковского, которому служит по сей день.

Театралы знают, что среди ее партнеров по сцене был и Александр Лазарев – ныне покойный муж Светланы Немоляевой. Причем в спектакле Сергея Арцибашева “Как поссорились…” Любовь Руденко играла жену героя Александра Лазарева. И так это было достоверное, что поклонники решили, будто между артистами есть роман и за кулисами!

“Никогда в жизни! – божится Любовь Руденко. – Ни одна из жен моих знакомых известных актеров, которые, может быть, и могли увлечься кем-то, ко мне никогда не ревновала. Для меня семья моих друзей – это всегда было и остается святым. Так уж меня воспитали”,

Что же касается Александра Лазарева, то работу с ним Любовь Руденко вспоминает с благодарностью. “Я играла его жену и у нас по спектаклю была куча детей, – улыбается актриса. – Мы пели, танцевали. А рядом с нами на сцене была Светлана Немоляева – настоящая жена Александра Сергеевича, но она играла его тетку, это было так забавно”.

Развенчала она миф и об актерской ревности. “Я работаю в одном театре со Светланой Владимировной 42 года, – радуется Руденко. – У нас всю жизнь очень милые человеческие отношения, я ее обожаю. Мы в театре называем ее нашим талисманом. Это наше все!”


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