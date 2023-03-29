 

Из «Роскосмоса» уволили инженера, который неправильно настроил спутник управления погодой

29.03.2023, 16:33, Разное
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Дисциплинарная комиссия «Роскосмоса» приняла решение расторгнуть трудовой договор с 62-летним начальником отдела управления метеорологическими спутниками.

Война в УкраинеВ ноябре 2022 года мужчина получил задание снизить среднюю температуру воздуха в ЕС на 10-15 градусов Цельсия, однако из-за неправильно написанного программного кода российские спутники обеспечили аномально тёплую зиму в Европе.

– Проанализировав математическую функцию, согласно которой осуществлялась работа спутников управления погодой, эксперты пришли к выводу, что оператор не поставил знак минус перед указанием нужной температуры, – говорится в опубликованном решении комиссии.

Уволенный сотрудник не согласился с выводами экспертов и в ближайшее время планирует обратиться в суд.

– Я не виноват, код был написан правильно, а спутники могли не так сработать по массе причин. Буду добиваться своего восстановления, – рассказал он «Комсомольской правде».

Источник Telegram-канала «МИГ России» в госкорпорации заявил, что к следующей зиме специалисты подготовят обновлённую программу, которая позволит обеспечить выполнение поставленных задач.

– Выводы все сделали, в ноябре 2023 в Европе будет очень и очень холодно. Пока по планам есть обеспечить европейцам среднюю температуру 25 градусов ниже нуля, – сообщил сотрудник «Роскосмоса».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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