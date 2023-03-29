 

Мнение: Разворот продолжается!

29.03.2023, 16:00, Разное
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Написал в этот же день, но в 2014 году:

“Агипроп старается – дикторы по радио “Россия” дрожащими от гордости голосами рассказывают, что Газпром, дескать, “осуществляет разворот на Восток”, плюет на неблагодарных европейцев и уже почти договорился о продаже газа в Китай, “осталось только согласовать последние вопросы по порядку расчетов”.
Ну да, ну да. Газпром в Европу продавал газ по 300-400 долл. за 1000 кубометров, а Китай дороже чем по 100-120 брать не собирается. Большой прорыв у нашей сырьевой сверхдержавы! Как бы зубы на полку не пришлось положить” (29 марта, 2014).

Удивительно – прошло 9 лет, а мы всё в той же точке. “Вы находитесь здесь”.

Источник: Размышления вольного социолога


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