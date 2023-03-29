 

Редкую программу MODANSE в исполнении звезды мирового балета Светланы Захаровой покажут на сцене Большого театра

29.03.2023, 15:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

11 и 12 апреля на Исторический сцене Большого театра покажут редко исполняемую программу MODANSE с участием звезды мирового балета Светланы Захаровой. Действо будет поделено на две части: одна приурочена к 140-летию иконы стиля Габриэль Шанель, а вторая является авторской адаптацией знаменитой постановки “Как дыхание” итальянского хореографа Мауро Бигонцетти.

Балет “Gabrielle Chanel” (“Габриэль Шанель”), поставленный хореографом Юрием Посоховым, композитором Ильей Демуцким, а также автором либретто и режиссером Алексеем Франдетти, посвящен легендарной Габриэль Шанель (1883–1971) и рассказывает о жизни кутюрье, определившей моду XX века и навсегда освободившей женщин от массивных платьев и сковывающих корсетов. Специально для этого спектакля креативная студия CHANEL под руководством Виржини Виар разработала 85 эксклюзивных балетных костюмов и передала их создателям постановки вместе с архивными материалами.

Я очень люблю покидать зону комфорта и бросаться во что-то то абсолютно новое и неизведанное. Предложение продюсерской компании MuzArts создать не просто спектакль, а балет о легендарной личности, перевернувшей мир моды, показалось мне безумием и вызовом самому себе. Я вообще сомневался, а можно ли эту историю станцевать и уместить в один акт? Сомнения мои улетучились, когда я оказался на первой репетиции со Светланой и почувствовал ту магию, которую она излучает, когда танцует. Даже не танцует, а живет, дышит своей героиней и передает это зрителю, – говорит режиссер Алексей Франдетти.

Также в рамках программы зрителей ждет постановка “Как дыхание” под руководством Мауро Бигонцетти. Это авторская адаптация его собственного балета, премьера которого состоялась в театре Ла Скала в 2017 году. Тогда главные партии исполнили Роберто Болле и Светлана Захарова, для которой позже была создана новая трактовка одноактной версии балета.

Билеты на спектакль уже доступны по ссылке.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.12.21 / Сцены курения

07.02.21 / Вместо Сковороды на купюре номиналом 500 гривень разместят кастрюлю

27.06.22 / Пойманный после убийства агрессивного алкаша Розенбаум по уши вляпался: На 15 лет и уехал

27.12.22 / Мнение: Поражение навылет

03.02.23 / “Операции”: стало известно о предстоящих вмешательствах в тело переломанного Дроздова

02.03.22 / 7 криминальных детективов для фанатов “Острых козырьков”

23.11.21 / Борис Моисеев обеспокоен состоянием Марины Хлебниковой

16.08.22 / Число российских туристов в Турции растёт с опережением прогнозов

20.11.21 / Жителя Омска оштрафовали на 350 тысяч рублей по делу об «оправдании терроризма»

16.11.22 / “Повреждение почек”: отчаявшийся Билан принял яд после диагноза ВИЧ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика