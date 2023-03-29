 

Эмили Ратажковски раскритиковала мужчин после поцелуев с Гарри Стайлсом

29.03.2023, 15:49, Разное
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Кажется, Эмили Ратажковски, которая в прошлом году развелась с супругом из-за его неверности, все еще не может наладить личную жизнь. На днях известная модель поделилась своими мыслями в новом выпуске подкаста “High Low” и обвинила мужчин в том, что они думают только своими гениталиями. Звезда также рассказала о планах родить еще одного ребенка. Это произошло после того, как модель заметили целующейся с Гарри Стайлсом на улицах ночного Токио.

Отвечая на вопросы слушателей, Эмили заявила, что не видит будущего с популярным певцом, несмотря на то, что их поцелуи видел весь мир. Модель также планирует заморозить яйцеклетки, чтобы у ее сына Сильвестра появился брат или сестра. Ребенка Эмили собирается воспитывать одна. Звезда считает, что мужчины глупые и слишком помешаны на сексе.

Мне очень жаль это говорить, но мужчины думают своим членом. И они просто не настолько продвинуты.

Ратажковски рассказала, что во время ее последнего визита к гинекологу врач посоветовал ей задуматься о заморозке яйцеклеток. Это повергло звезду в шок, так как мать модели родила ее естественным путем в 38 лет.

Я много думала об этом. Многие мои подруги заморозили свои яйцеклетки, чтобы выиграть еще немного времени, сделать карьеру, которую они хотят, встретить потенциального партнера, которого они хотят, но также я знаю, что многие люди делали ЭКО, потому что не могли забеременеть естественным путем.

Фото из соцсетей Эмили Ратажковски

Ратажковски не пугает вероятность в будущем воспитывать детей одной. Ей нравится роль матери-одиночки, которая для многих кажется очень сложной. Однако девушка не отрицает важность воспитания детей полными семьями.

Я знаю многих женщин, которые воспитывали детей в одиночку, и они прекрасно справлялись со своей работой. Они фантастические матери, и у них замечательные дети, и мне лично очень понравилось воспитывать ребенка в одиночку. Так что лично я бы не боялась беременеть и рожать, будучи одинокой женщиной.

Тем временем Оливия Уайлд обиделась на Ратажковски из-за поцелуя с ее бывшим, Гарри Стайлсом. Источник Daily Mail говорит о том, что она посчитала такой поступок предательством. Информатор добавил, что Оливия “не даст сломить ее” и намерена двигаться вперед, в том числе наладить свою личную жизнь.

Гарри Стайлс встречался с Оливией Уайлд около двух лет. Они практически не афишировали отношения, однако их роман сопровождался скандалом. По некоторым сведениям, ради Стайлса Уайлд бросила бывшего мужа Джейсона Судейкиса, и начала отношения с поп-звездой еще будучи в браке. Также некоторые считали роман актрисы и певца спланированным пиар-ходом для продвижения фильма “Не волнуйся, дорогая” — они разошлись как раз после выхода картины на экраны.

Фото из соцсетей Гарри СтайлсаЭмили Ратажковски с сыном


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