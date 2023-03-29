Скандалы: Второе Я Алексея Кудрина

Операция «Яндекс», или Как Алексей Кудрин пришел к «своему» большому бизнесу

30 ноября 2022 года, слушая прощальный отчет главы Счетной палаты Алексея Кудрина, сенаторы не без зависти вздыхали. В отличие от многих бизнесменов, сидевших в этом зале, он не только сам не был под санкциями, но и уходил в избежавший их «Яндекс». Нотки значительности слышались даже в напутствии спикера Валентины Матвиенко, пожелавшей Кудрину вывести Совет Федерации «в топ „Яндекса“».

С такими интонациями обычно провожают на повышение, хотя советник по корпоративному развитию крупной компании — статус несравнимо более низкий, чем председатель главного контрольного органа страны.

Формальное понижение в статусе на самом деле выводит нашего героя на новый качественный уровень. «Яндекс» легко может стать для Кудрина трамплином — как для прыжка вверх, так и для падения вниз, и тому есть примеры из его ближайшего круга. Если друг Кудрина Герман Греф во главе Сбербанка очевидно успешен, то достижения другого его единомышленника и соратника Анатолия Чубайса в РАО ЕЭС и «Роснано» оцениваются, мягко говоря, спорно.

Операция «Я», или Как Алексей Кудрин пришел к «своему» большому бизнесу

Раздел «Яндекса» был неизбежен. В начале июня основатель и крупнейший акционер компании Аркадий Волож попал под санкции ЕС и ушел со всех постов, уехавшие топ-менеджеры и разработчики поссорились с оставшимися, главные активы (такси, маркетплейсы, фудтех) из России не вывезешь. Да никто бы Воложу и не дал — несмотря на регистрацию материнской структуры в Нидерландах, компания для России системообразующая.

О том, что Алексей Кудрин может перейти с поста главы Счетной палаты в «Яндекс», заговорили в конце июня — после того, как выяснилось, что компанию ждет раздел. Кудрина, наряду с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, называли главным переговорщиком между голландской Yandex N. A. Воложа и властями. В самой компании и в Кремле это отрицали, в Счетной палате утверждали, что ничего не знают.

Тем не менее к осени параметры раздела были уже в основном понятны: Волож выводит за границу часть проектов (в их числе называли службу беспилотников, облака, сервисы «Толока», «Практикум», «Карты» и «Навигатор»). Контроль над остальным получает новая российская компания с возможным участием системных олигархов. При этом бренд «Яндекс» также останется в России.

К концу года утечки подтвердились: в ноябре Алексей Кудрин попрощался со Счетной палатой, а в декабре объявил, чтосогласился занять пост советника «Яндекса» по корпоративному развитию, и пообещал сохранить демократичную культуру компании. И учитывая взгляды и личные качества экс-министра финансов, на это есть все шансы.

«Я буду крупным чиновником»

Алексей Кудрин — сын военного, семью которого мотало по всему бывшему СССР, от родной Латвии до Монголии. Флегматичный парень в очках с толстыми линзами учился хорошо, хотя ботаником не был. Занимался боксом, стрельбой и фотографией и играл в школьной рок-группе, подражая Led Zeppelin.

Он довольно рано определился с целеполаганием, и это невозможно было не заметить. «В июле 1977 года мы ездили в село Копачево на коммунарский сбор, — вспоминал друг Кудрина, директор Архангельского педагогического колледжа Петр Овсянкин. — У нас была такая традиция: в первый день сбора мы играли в игру „Расскажи мне о себе“. В последний день сбора, собравшись у костра, играли в ту же игру наоборот. Она называлась «Расскажи мне обо мне». И вот все, кто говорил о Леше, сошлись во мнении, что он серьезный не по годам. Это заставило нас задать ему вопрос: «Леша, а кем ты хочешь стать?» На что он, не раздумывая, ответил: «Я буду либо генералом, либо крупным государственным чиновником».

В 14 лет, почти случайно прочитав биографию Маркса, он так увлекся логикой общественных процессов, что записался на подготовительные курсы экономфака. Но баллов на дневное отделение ЛГУ он не набрал и по совету отца устроился автомехаником в Академию тыла, чтобы поступить на вечернее. Но на втором курсе перевелся на дневное, и с этого началась его настоящая студенческая жизнь.

Коммунист за демократию

Экономическая школа в ЛГУ была по тем временам довольно прогрессивной. «У нас были разрешения в спецхраны, мы работали с периодической литературой западных стран, — рассказывал потом Кудрин „Огоньку“. — У нас дипломы писали даже в 1983 году на тему конкуренции в области высоких технологий в фармацевтической промышленности США, о рынке оружия в мире».

Раз в год экономфак проводил игру-тренинг «Капитализм», где студенты теряли состояния, банкротили заводы, а некоторые выбивались в олигархи. У Кудрина никогда не получалось стать миллионером, отмечают биографы, зато хозяйство свое он держал в полном порядке.

На четвертом курсе Алексей решил устроиться в Институт социально-экономических проблем АН СССР, к легендарному социологу Владимиру Ядову. И не просто решил — заключил соглашение между ЛГУ и институтом о трудоустройстве выпускников и первый же туда ушел. Но в 1983 году на столе у Ядова нашли крамольный доклад новосибирского социолога Татьяны Заславской о важности перехода советской экономики к рынку. Директора института уволили.

У самого Кудрина проблем с идеологией не было, его даже звали работать в КГБ. Но Горбачев уже объявил перестройку, в воздухе пахло переменами. Кудрин предпочел уехать в аспирантуру Института экономики АН СССР в Москву.

Через три года, увлеченный идеями самоуправления, он вернулся в ИСЭП, где возглавил совет молодых ученых, партийную группу «Коммунисты за демократию» — и организовал свободные выборы директора института. Это событие станет главным в его карьере.

Битва за Чубайса

Зимой 1989 года, после лекции в Инженерно-экономическом институте, к Анатолию Чубайсу подошел светловолосый молодой человек в очках. «Анатолий Борисович, здравствуйте. Меня зовут Алексей Кудрин, я предлагаю вам стать директором нашего института».

Чубайс улыбнулся. Лидер неформальной группы ленинградских экономистов‑реформаторов уже знал, что молодые ученые ИСЭП выставили его кандидатуру на выборах директора. По одной из версий, об этом ему сообщил Сергей Васильев из Финэка: Кудрин предлагал пост директора ему, а тот порекомендовал Чубайса.

Сам Кудрин говорит, что с Чубайсом его свел Егор Гайдар, которого он тоже знал только по статьям. «Я просто позвонил Гайдару, объяснил, кто я, и предложил ему избираться директором института в Петербурге. Я не был с ним до этого знаком. Мы проговорили по телефону весь вечер. Он отказался, но посоветовал Чубайса».

Избрание в итоге сорвалось, хотя Кудрин заручился поддержкой академика Абела Аганбегяна и ездил хлопотать за Чубайса в ЦК КПСС. Но усилия нового союзника будущий отец русской приватизации оценил. По словам петербургского политика Бориса Вишневского, после этого Кудрин стал одним из самых близких к Чубайсу людей и вошел в группу молодых либеральных экономистов. В нее входили Сергей Игнатьев, Петр Авен, Сергей Глазьев, Борис Львин, Виталий Найшуль, Андрей Илларионов, Сергей Васильев, Михаил Дмитриев, Альфред Кох, Александр Шохин.

С Путиным у Собчака

Фиаско в институте не сильно расстроило Чубайса: начинались первые свободные выборы в Ленсовет. Они с Кудриным пишут программы демократическим кандидатам и по итогам выборов получают приглашение на работу в Ленгорисполком. Чубайс — председателем комитета по экономической реформе, а Кудрин его замом. Планы наполеоновские: свободная экономическая зона, приватизация, создание фондовой и товарно-сырьевой бирж.

Новым трамплином для Кудрина стал 1991 год, когда мэром Санкт-Петербурга становится Анатолий Собчак, а Чубайс с Гайдаром после разгрома ГКЧП получают назначения в правительство России и начинают шоковые реформы. Кудрин нравится Собчаку, и в 1992 году мэр делает его председателем Главного финансового управления, с 1993 года — одним из первых замов. Другим первым замом мэр берет своего бывшего студента, подполковника КГБ Владимира Путина.

Хотя Кудрин уже тогда слыл «господином нет» за жесткую финансовую политику, характер у него был мягкий, вспоминает Вишневский. Если харизматичному мэру было нужно, вся бухгалтерия летела к черту.

С Путиным, если верить биографам, Кудрин сблизился в резиденции «К-1» на Каменном острове: раз в неделю Собчак вытаскивал туда своих заместителей в баню. Рассказывают, что неформальные отношения не мешали им конкурировать за влияние на мэра и что именно поэтому Кудрин при Путине никогда не станет премьером. Но на выборах 1996 года, когда Собчак заподозрил в Кудрине конкурента и решил его уволить, Путин вступился за коллегу.

Тем не менее выборы Собчак проиграл, а Путин с Кудриным ушли из мэрии. Мало того, деятельность бывшего главного финансиста Собчака стали проверять. И неизвестно, чем бы это закончилось, если бы Чубайс, возглавивший администрацию Ельцина, не назначил Кудрина шефом Главного контрольного управления президента.

Вообще, на эту должность претендовал Путин, считает немецкий политолог Александр Рар. Он был уязвлен, что выбрали не его. Но работы не было, пришлось звонить Кудрину. Тот откликнулся сразу и, поговорив с Чубайсом, предложил коллеге вакантное место главы Управления Кремля по обращениям граждан. В августе 1996 года Путин приехал в Москву оформлять документы. И тут вмешался случай.

Они ехали в машине, и Кудрин решил поздравить бывшего зампреда Ленгорисполкома Алексея Большакова с назначением на должность первого вице-премьера в правительстве Черномырдина. «А где Володя, не знаешь?», — поинтересовался тот. И попросив передать трубку Путину, предложил ему более интересную должность — замглавы Управделами президента по российской собственности за границей.

Спустя год, когда Кудрин, вслед за Чубайсом, перешел в Минфин, его преемником на посту главы ГКУ президента стал именно Путин. А сам Кудрин получил от Управделами президента большую квартиру рядом с Ленинским проспектом. Его соседями по дому оказались Путин и Чубайс.

Приписывали Алексею Кудрину даже продвижение Владимира Путина в преемники Бориса Ельцина. В 2019 году экс-глава администрации и зять Ельцина Валентин Юмашев заявил, что Владимира Путина в качестве кандидата в преемники предложил не он, а Чубайс и Кудрин.

Сам Алексей Леонидович об этом никогда не говорил. Но в мае 2000 года он был назначен министром финансов и сохранял этот пост до сентября 2011‑го.

Конфликт с Сечиным и Медведевым

Ни для кого не секрет, что у Кудрина давние сложные отношения с нынешним главой «Роснефти» Игорем Сечиным. В 2012 году на ПМЭФ экс-глава Минфина выразил недоумение, что секретарем президентской комиссии по ТЭКу назначили Сечина, а не либерального вице-премьера Аркадия Дворковича. В 2014 году Кудрин выступил против выделения «Роснефти» средств из Фонда национального благосостояния. А в 2017 году назвал «ужасным» и «необоснованным» приговор министру Алексею Улюкаеву, которого Сечин обвинил в вымогательстве взятки.

Игорь Сечин, со своей стороны, публично называл Кудрина провокатором, распространявшим слухи о том, что «Роснефть» участвовала в обрушении валютного рынка в 2014 году.

В публичное поле попали две битвы гигантов. Одна была связана с нефтегазовой группой РНГ, у которой «Роснефть» оспаривала часть крупного месторождения в Восточной Сибири. В итоге она была вынуждена заплатить за актив, и это связывали с вмешательством Алексея Кудрина — давнего знакомого владельцев РНГ, бывших банкиров Столяренко и Бондаренко.

Другая — дело замминистра финансов Сергея Сторчака, арестованного по обвинению в хищении госденег. Кудрин подчиненного защищал, называя обвинения надуманными. В итоге его зам был оправдан и вернулся в Минфин.

Мечту Сечина — отстранить Алексея Кудрина от государственных постов — воплотил Дмитрий Медведев.

Трения между Медведевым и Кудриным возникли сразу же, как только Медведев сменил Путина на посту президента. В 2009 году на прогноз Кудрина, что выходить из кризиса Россия будет полвека, Медведев резко ответил, что если глава Минфина считает, что мы находимся в таком состоянии, значит, он занят не своим делом.

Через год на Петербургском форуме уже Кудрин раскритиковал Медведева — за выделение непосильных для бюджета 20 трлн рублей на модернизацию армии. А в 2011 году повторил эти же претензии на заседании МВФ.

Стерпеть это Медведев не мог. Кудрин критикует его за расходы на армию, да еще из Вашингтона — и это при том, что грузинская кампания продемонстрировала необходимость серьезных изменений в структуре вооруженных сил. После очередной публичной пикировки президент отправил министра финансов в отставку. Впрочем, Кудрин и сам не видел себя в новом правительстве.

По версии Евгения Ясина, этот конфликт был связан с конкуренцией за пост премьера, который Кудрин якобы тоже хотел занять. Но давно знакомый с Кудриным профессор Европейского университета в Петербурге Дмитрий Травин убежден, что это не так: «Они действительно разошлись во взглядах».

Лучший экономист из администраторов

25 лет на государственном олимпе — немалый срок. Одной близости к Путину для этого мало, нужен определенный набор личных качеств. И у Кудрина он, безусловно, есть. Знакомые не раз отмечали его демократичность и командный дух, умение слушать, играть вдолгую, противостоять давлению лоббистов. Однако есть и уникальные особенности.

Одна из них — контраст между мягкой интеллигентностью советского ученого и твердыми праволиберальными взглядами. «Рыночными фундаменталистами» были все младореформаторы питерской школы. Но если Егор Гайдар и Чубайс по-большевистски страстно воевали с социализмом, а Греф даже отрицал полезность честных выборов, то Кудрин никогда не примерял буденновку идеологического бойца, предпочитая доказывать свою правоту цифрами.

Для чиновника без политических амбиций Кудрин на удивление субъектен. В 2011 году он поддержал «болотные» протесты, выступив за пересчет голосов на выборах в Госдуму. Позднее он возглавил Комитет гражданских инициатив, помогал ушедшему в оппозицию Борису Немцову, поддержал выдвижение в президенты Михаила Прохорова. Тем не менее даже после этого Путин назвал Кудрина близким другом. «Я бы не стал нас с Владимиром Владимировичем Путиным называть единомышленниками», — ответил Кудрин. Позволить себе такое могут немногие.

Кудрин явно не беден, но несмотря на наличие могущественных врагов, слухи о его аффилированности с крупным бизнесом так и остались слухами. Критики обвиняли его в лоббировании банка «КИТ Финанс», но дальше публичных пересудов дело не зашло. Пожертвования группы РНГ в фонды Кудрина тоже не доказывали его интереса в этой компании.

«Он уникален тем, что это лучший экономист среди крупных администраторов и лучший администратор среди серьезных экономистов, — считает Дмитрий Травин. — А в бизнес он не уходил потому, что, как покойный Гайдар, всегда имел миссию. Поэтому он до сих пор пользуется уважением в разных лагерях».

Налоги, долги, Стабфонд

Компетентность Кудрина как государственного менеджера и финансиста признают все. Егор Гайдар называл его одним из лучших министров в России за всю историю. Его четырежды признавали лучшим министром финансов Европы и мира. И понятно, почему.

При Кудрине была проведена масштабная налоговая реформа: введена плоская шкала подоходного налога в 13 %, ликвидированы налоги с оборота и с продаж, снижены ставки НДС и налога на прибыль, введены экспортные пошлины и НДПИ для нефтяных компаний.

Если в конце 1990‑х государственный внешний долг России превышал 100 % ВВП, то к 2011 году опустился до одного из самых низких в Европе. Одна из главных заслуг министра — введение бюджетного правила и формирование Стабилизационного фонда, позволившего относительно спокойно пережить кризис 2008–2009 годов.

Наконец, Кудрин — один из немногих экономистов в России, чьи прогнозы и планы хоть как-то сбывались. Сколько бы ни ругали его «Стратегию развития России до 2024 года» — именно она оказалась во многом воплощена. Экспорт продовольствия пусть не на 60 %, но значительно вырос. Госуслуги переведены в электронную форму даже раньше, чем планировалось. Транспортная связность больших городов с пригородами действительно выросла. Но у всего есть цена.

Кудриномика

«Оптимисты говорят, что накопленных [в Стабфонде] денег нам хватит на год с небольшим, — язвительно заметил в разгар кризиса 2008 года замглавы администрации президента Владислав Сурков. — И это итог восьми лет работы. Мне кажется, довольно жалкая цель для народа, который называет себя великим».

Аграрии и промышленники называли Кудрина «собакой на сене» за заморозку сверхдоходов бюджета в Стабфонде. «Невозможно реализовать планы по наращиванию экспорта или увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике, не имея доступа к дешевым деньгам», — доказывал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Нельзя мариновать деньги в ценных бумагах США, когда в Питере дороги плохие, убеждал экс-глава Центробанка Виктор Геращенко. Экс-министр финансов Сергей Дубинин, наоборот, упрекал его в повышении бюджетных расходов.

Кудрин экономил на социалке, но не экономил на содержании чиновников, напоминал Борис Вишневский. Он не выступил против закачивания 14 % бюджета в госкорпорации и огромных трат на Олимпиаду-2014. А Стабфонд оказался потрачен на спасение бизнеса олигархов. При этом банки, получив триллионы рублей, не инвестировали их в реальный сектор, а купили валюту.

Сам Кудрин еще в середине нулевых терпеливо объяснял, что пока Россия зависит от цен на нефть, нужна страховка от их резких колебаний, и предостерегал от «переоценки своих возможностей, своих реальных перспектив». В 2022 году это звучит на удивление современно.

Новая приватизация

Когда в 2018 году Владимир Путин назначил Алексея Кудрина руководить Счетной палатой, это мало кого удивило: президент не раз говорил, что экс-глава Минфина остается в его команде. Да и кому, как не Кудрину, следить за эффективностью расходов на госпроекты, которые он сам готовил.

С одной стороны, в 2021 году главный контрольный орган страны выявил 4253 нарушения на сумму 1,5 трлн рублей — почти вдвое выше показателей прошлого. С другой — СП при Кудрине не «лютовала»: за тот же год она направила силовикам всего 36 материалов, по которым возбуждено 10 уголовных дел. Это была сознательная позиция — свою миссию Кудрин-аудитор видел не в наказаниях, а в консультировании нарушителей бюджетной дисциплины.

Как в Кремле относились к этой мягкости, неясно. Но вот идею новой приватизации, с которой Алексей Кудрин выступил осенью 2021 года, там отвергли сразу.

Нашумевшая статья Кудрина для нашего журнала стала не только итогом трех лет работы в главном контрольном органе страны, но и итогом ковидных локдаунов. В ней глава Счетной палаты отмечал, что ВВП России в пандемию упал сильнее, чем в США и Европе из-за слишком большой доли государства в экономике: более 50 %, а в нефтегазе — более 70 %. Из-за этого конкуренция в России замещается административным лоббизмом, эффективность экономики падает. Оживить ее, считал Кудрин, может только новая приватизация госпакетов акций в крупных компаниях.

Для сложившейся в России в последние 10 лет системы хозяйствования это было невиданной крамолой. На следующий день пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о новой приватизации нет и что есть другие мнения. В сенатском комитете по бюджету и финансовым рынкам назвали госкомпании спасителями экономики, а идею Кудрина «катастрофой». Лидер КПРФ Геннадий Зюганов объявил ее «дальнейшим уничтожением основ России» и посоветовал Путину «погнать Кудрина палкой со всех должностей».

По иронии судьбы через год роль государства в экономике РФ вырастет еще сильнее, а Кудрин уйдет с госслужбы в частный бизнес.

Капсула времени

Почему именно Кудрин, в общем, понятно — лучшего посредника Воложу было не найти. Но почему именно «Яндекс»?

На этот счет есть три версии. По одной из них, уйти в частный бизнес Кудрина побудила невозможность стать премьером и реализовать либеральную экономическую программу. По другой, его ухода из госструктур наконец добились силовики. Есть также предположение, что Кудрин для «Яндекса» — оберег от санкций, а «Яндекс» для Кудрина — капсула времени, позволяющая сохранить его как возможного в будущем переговорщика России с Западом.

Сам Кудрин, выступая в Совфеде, заявил, что отдал госслужбе больше 25 лет и теперь хочет сосредоточиться на развитии частных инициатив. И это вполне себе мотив: Кудрин в разные годы занимал посты в крупных компаниях, но в отличие от Чубайса и Грефа, «своей» корпорации у него еще не было. Формально в «Яндексе» он пока не главный, но, учитывая его политический вес, роль его очевидна.

Несмотря на падение котировок после известия о разделе, «Яндекс» остается крупнейшей IT-корпорацией России. По итогам 2022 года выручка группы увеличилась на 46 % и составила 521,7 млрд рублей, причем 39 % из них принесла реклама в поисковике и на сайте. Такси, каршеринг и самокаты принесли 21 % выручки, «Маркет», «Еда», «Лавка» и «Доставка» — еще 17 %, развлечения — 5 %. Таким образом, прогнозы самого «Яндекса» двухлетней давности, что самым прибыльным сегментом для группы станет e-commerce, не подтверждаются. Чистая прибыль группы по итогам 2022 года составила 47,6 млрд рублей — против чистого убытка 14,6 млрд рублей годом ранее.

Для Алексея Кудрина это не только новый вызов. Новая организационная структура компании до конца не определена. По одной из версий, он войдет в «фонд менеджеров», которые будут управлять российским «Яндексом», но не владеть его акциями. По другой версии, за посредничество в переговорах с Кремлем Аркадий Волож предложил экс-главе Минфина и Счетной палаты 5 % акций, которые летом оценивались в $325 млн. Что бы ни говорили о Кудрине, никогда еще его активы официально не исчислялись подобными цифрами — это переход в новую лигу.

Не факт, что «Яндекс» поможет Кудрину пройти грозовую эпоху без потерь. Россияне все больше уходят в интернет, и в канун выборов 2024 года это делает компанию политически важной — со всеми полагающимися рисками. Реализовать свое видение экономики на корпоративном уровне тоже будет нелегко — время способствует росту госконтроля, а не дерегуляции. Но если новому «Яндексу» суждено стать еще одним «Ростехом» — это станет для Кудрина-бизнесмена идеологическим поражением.

Но если верить заявлениям первых лиц, их разногласия с Кудриным не так уж глубоки. «Я считаю, что в тех условиях, в которых мы сейчас находимся, выходом может быть только одно — максимальная экономическая свобода для людей, которые занимаются бизнесом», — говорил в марте 2022 года Владимир Путин. «Свободу бизнесу! — заявила в апреле Валентина Матвиенко. — Если не будет свободы бизнеса, ничего не будет, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом».

Значит ли это, что идеи Кудрина о новой приватизации все же могут стать реальностью? Если да, то ей совершенно точно понадобится государственный менеджер.

Виктор Ядуха

Оригинал материала: “Компания”