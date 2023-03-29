В Крыму четыре человека погибли после столкновения поезда с машиной
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В Крыму пассажирский поезд столкнулся в легковушкой Skoda. Инцидент произошел на переезде в районе Джанкоя, сообщает телеканал “360”.
По данным “Радио 1”, все четыре человека, находившиеся в машине, погибли на месте. Следственный комитет сообщил, что водитель “легковушки”, попавший под поезд в Крыму, попытался проехать переезд, несмотря на приближающийся поезд.
Как сообщает RT, погибшими оказался таксист и три пассажира: мама с двумя детьми.
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