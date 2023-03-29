 

Собянин рассказал, какие улицы Москвы соединят путепроводами над железными дорогами

29.03.2023, 15:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Москве строят железнодорожные путепроводы и примыкающую к ним улично-дорожную сеть. Возведение новых объектов улучшит транспортное сообщение между районами, рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

“Это позволяет автолюбителям экономить время и не объезжать ж/д пути”, – отметил градоначальник.

Мэр сообщил о завершении проектирования четырех путепроводов на севере столицы. Их построят на пересечении Октябрьского направления железной дороги и первого Московского центрального диаметра (МЦД-1).

По словам Собянина, водители смогут напрямую доехать из района Останкинский до северного участка Московского скоростного диаметра (МСД). Планируется построить и реконструировать дороги общей протяженностью более шести километров.

К строительству приступят во втором квартале 2023 года. Работы завершатся в 2025-м.

Градоначальник уточнил, что в текущем году завершится строительство дороги между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Один из двух железнодорожных путепроводов уже готов.

В 2026 году построят мост через пути Ярославского направления железной дороги. Объект соединит улицу Малыгина с Малыгинским проездом, снизит нагрузку на Ярославское шоссе и МКАД.

Предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяженностью 5,2 километра. Проектные работы завершатся в 2024 году.

С 2011 года в Москве построили и реконструировали 22 путепровода. Еще 19 объектов находятся в стадии возведения и проектирования.

В текущем году завершится строительство Московского скоростного диаметра (МСД), Южной рокады и нескольких развязок на МКАД, сообщил ранее Сергей Собянин. По его словам, новые дороги сформируют Четвертое транспортное кольцо и улучшат связность районов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05.21 / В ИКАО заподозрили власти Белоруссии в нарушении Чикагской конвенции

18.12.20 / Вику из “НеАнгелов” атаковали бабочки

13.05.22 / В ЕР предложили новые меры поддержки участвующих в спецоперации военных

11.09.20 / Турция выдвинула Греции условие для переговоров по ситуации в Средиземном море

25.01.21 / Трамп отказался от идеи создать “Партию патриотов”

01.07.20 / Вести – украинский депутат зачитал рэп о своём законе о молодёжи

22.10.21 / Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайного положения из-за газового кризиса

15.09.20 / Российские ученые обнаружили внеземную жизнь в метеорите

30.07.20 / Мрачная веха: число умерших от коронавируса в США превысило 150 тысяч

05.10.20 / Путин призвал не снимать педагогические надбавки для учителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика