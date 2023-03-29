Мнение: Прогресс при социализме, принуждение к коммунизму и социальные проблемы миллиардеров

1. Ещё одна карикатура из журнала «Крокодил» 1986 года, из самого начала Перестройки. Тема юмора обыкновенная для 1980-х годов – рационализаторские предложения сотрудников предприятий не получают поддержки руководства и разбиваются о стену советской бюрократии (ссылка). И действительно, механизмы прогресса в СССР, как позднем, так и в раннем, работали с огромными перекосами, внедрить новые идеи было непросто. Это вам не капитализм.



Для хорошей работы, для внедрения новых технологий нужны стимулы – или в виде пряника, или в виде кнута. При капитализме стимулы сильны и действенны – капиталист может либо получить большую прибыль, либо разориться. Менеджеры государственных предприятий при нормальном капитализме получают зарплаты и премии, сравнимые с менеджерами частных, поэтому ставки для них также довольно высоки.

При коммунизме ленинского и сталинского образца также существовал сильный стимул-кнут в виде угрозы репрессий и расстрела. Был и кое-какой пряник: всё-таки, привилегии и спецпайки, квартиры и дачи для управленцев-партийцев, видных учёных и инженеров на фоне всеобщей голодной бедности делали своё дело. Экономика всё равно была кривой, так как идеологические перекосы не позволяли нормально работать, и так как революционные головорезы были управленцами совершенно беспомощными, но стимулы стараться, по крайней мере, у них были. Если хотите поспорить, почитайте сначала переписку Ильича с сопартийцами — там он эту проблему с горестью признаёт.

Со времён Хрущёва, когда массовые расстрелы и посадки прекратились, а народ впервые за 40 лет удалось накормить, со стимулами стало настолько плохо, что деградация трудовой этики и правящей элиты, и общества в целом приблизилась чуть ли не к африканским уровням.

Второй причиной замедления прогресса в СССР стал запрет на легальное частное предпринимательство. Лирическое отступление: неокомми пытаются доказать, что СССР был нормальной страной, в которой частный бизнес был разрешён — в виде артелей, например. Это очень смешно, так как в советские времена их бы за такую ересь примерно наказали. Вместе с тем, разумеется, никаким бизнесом артели не были, они управлялись сверху, как и колхозы. Мы это уже обсуждали в предыдущих постах.

Так вот, на Западе инженер, получив отлуп от начальника, мог накопить денег и открыть собственный бизнес, чтобы реализовать идею самостоятельно. В СССР об этом не могло быть и речи. Инженер, знающий, как делать хорошие велосипеды, ни при каких обстоятельствах не смог бы открыть в СССР собственный велосипедный завод.

2. Читатели указали на цитату Николая Бухарина, одного из видных большевиков, ближайших соратников и друзей Ленина и Сталина (которого, правда, товарищ Сталин потом расстрелял). В 1920 году в работе «Экономика переходного периода» Бухарин писал (ссылка):



…пролетарское принуждение во всех формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как парадоксально это ни звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи.

Такого рода высказываний, оправдывающих насилие, если оно якобы «революционное» и «социальное», в книге Бухарина довольно много. Интересно, однако, что впоследствии он во многом изменил вои взгляды: активно поддержал НЭП, выдвинул в 1925 лозунг «Обогащайтесь, накапливайте, развивайте своё хозяйство!», а в 1928 году выступил против планов Сталина провести насильственную коллективизацию, за что был обвинён в «правом уклоне» и исключён из Политбюро. Бухарин публично покаялся, поклялся в верности Сталину и обещал вести борьбу с любого рода уклонами, но от расстрела в 1938 году его это не спасло.

3. В Школе Капитализма я рассказываю о социальных проблемах миллиардеров, и о практической стороне их чудаковатости. Цитирую из середины статьи (ссылка):

…некоторые полагают, будто всё дело в возможностях: Марк Цукерберг, Билл Гейтс и прочие миллиардеры могут себе позволить игнорировать мнение общества, вот они и пользуются своей привилегией. Однако такая версия противоречит человеческой природе по двум причинам.



Во-первых, если бы миллиардером не двигала жажда заработать больше, если бы он не придавал значения деньгам, он бы, вероятно, не смог стать сверхбогатым, так как в какой-то момент просто вышел бы на пенсию, сосредоточившись на чём-нибудь более интересном, чем рутинное увеличение капитала. Таким образом, мы можем быть уверены, что если у бизнесмена есть 10 млрд долларов, значит ему не хватает денег. Вот если у бизнесмена есть 10 млн долларов, возможно, ему уже и достаточно. А если он сумел заработать 10 млрд, значит жажда наживы терзает его сильнее, чем других людей и, следовательно, никакое «может себе позволить» тут неприменимо. Это слесарь Кузьмич может себе позволить сказать сложному клиенту, что плевать он хотел на его деньги, так как его ждёт рыбалка на выходных. У миллиардеров характер обычно более деятельный: поэтому им сказать «нет» дополнительным деньгам значительно сложнее…