 

Глава дома Бурбонов поддержал слова Макрона о том, что толпа на улице не является легитимным источником власти

29.03.2023, 14:33, Разное
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Принц Жан-Люсьен Мари Монсегюр де Бурбон, глава королевского дома Бурбонов, согласился со словами президента Франции Эммануэля Макрона, заявившего, что толпа на улице не является легитимным источником власти и не имеет права свергать правительство.

Де Бурбон считает, что необходимо пересмотреть итоги беспорядков 1789 года и вернуть власть законным владельцам.

По мнению принца, июльский путч, более известный как так называемая «Великая Французская революция», был ничем иным, как незаконным актом агрессии нелегитимной толпы против законного правительства Французского королевства. Протестующие попрали все мыслимые нормы закона и морали, а у полиции не хватило воли и решимости, чтобы остановить их.

Аристократ призвал нынешние французские «власти», столкнувшиеся с подобной проблемой, раз и навсегда устранить её причину, объявив действия толпы незаконными, а итоги подобных мятежей – не имеющими юридической силы.

– Сейчас, говорят, во Франции некая Пятая республика. На самом деле, речь о пятой путчистской хунте, незаконно узурпировавшей власть Богом избранного государя, – считает принц де Бурбон. – Французы самим Господом наказаны высокими налогами и полчищами мигрантов, потому что свергли своего короля. Я полностью согласен с господином Макроном, что давать волю уличной толпе нельзя. А то так неизвестно до чего можно дойти. Пришло время признать, что толпа не имеет никакой легитимной власти, и вернуть оную власть законному монарху.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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