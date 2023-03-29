 

Видео с Кейт Миддлтон, пробующей карибскую “Виагру”, стало вирусным

29.03.2023, 14:21, Разное
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В cети завирусилось видео, снятое во время поездки Кейт Миддлтон и принца Уильяма на Багамы в марте прошлого года. Тогда супруги посетили местную рыбную закусочную, где им предложили приготовить традиционные карибские блюда. Во время процесса Кейт ловко управлялась с разделкой рыбы и ракушек. Морепродукт называется “Багамская виагра”. Он известен как природный афродизиак Карибского моря. Королевская особа с удовольствием положила лакомство в рот под аплодисменты присутствующих.

Я немного более предприимчива, чем Уильям, — сообщила принцесса Уэльская.

Я справлюсь с этим, — поддразнил принц жену.

По время дегустации необычных деликатесов Кейт сообщила, что уже пробовала оладьи из содержимого раковин. Однако салат с этим ингредиентом еще не ела. Видео стало вирусным после того, как им поделился королевский фан-аккаунт. Пользователи похвалили стремление Миддлтон пробовать что-то новое.

Она такая забавная, как она дерзко шутит с Уильямом. Она не боится пробовать новые вещи, которые члены королевской семьи обычно не делают.

Почему Уильям влюбился в Кейт? Ответ есть. Я думаю, что она показала ему простоту королевской жизни в самом разгаре. Она потрясающая. Рожденная быть королевой, — писали они в комментариях.

Напомним, 19 марта британцы отметили День матери. Этот праздник не обошел стороной и 41-летнюю принцессу Уэльскую, которая воспитывает троих: 9-летнего претендента на трон принца Джорджа, 7-летнюю принцессу Шарлотту и 4-летнего очаровашку принца Луи. Кейт опубликовала в соцсетях новую фотографию, на которой вместе со всеми наследниками позирует сидя на дереве.

Кейт Миддлтон и принц ЛуиКейт Миддлтон с детьми


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