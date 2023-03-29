Скандалы: Подполковник ФСБ осужден на три года за взятку стройматериалами

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор бывшему начальнику краснодарского отделения УФСБ в Белореченске, подполковнику запаса Мирославу Прищепу

Как установило следствие, бывший подполковник ФСБ пообещал местному предпринимателю покровительство. В обмен он попросил стройматериалы на 67 тысяч рублей. Предприниматель, который занимался добычей полезных ископаемых, предоставил подполковнику ФСБ песчано-гравийную смесь. Следователи расценили это как получение взятки, пишет «Коммерсант».

В отношении бывшего сотрудника ФСБ возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ. Краснодарский гарнизонный военный суд признал подполковника виновным и назначил ему штраф в размере одного миллиона рублей. Решение суда остались недовольны ни сторона защиты, ни гособвинение. Приговор оспорили в Южном окружном военном суде.

Оригинал материала: “Новые Известия”