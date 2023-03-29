Скандалы: ЛДПР теряет регионы

Алексей Островский ушёл с поста губернатора Смоленской области

Алексей Островский начал свой третий губернаторский срок на Смоленщине в 2020 году. Потому его заявление об уходе по собственному желанию выглядело на первый взгляд весьма странно. Хотя знающие биографию Островского люди говорят, что случилось как и должно было быть. Просто после смерти Владимира Жириновского в политике Островскому больше нечего ловить.

Чужой в Смоленске

О том, что выходец из ЛДПР Алексей Островский занимает явно не своё место, судачили уже давно. На совершенно чужой ему Смоленщине он «прописался» в 2012 году и так и не смог ни стать для смолян своим, ни показать достойных результатов. В итоге во всевозможных рейтингах губернаторов Алексей Островский оставался преимущественно в нижней половине.

Претензий к Островскому у Москвы действительно накопилось немало. В этом году Смоленщина «прославилась» в новостях как самый быстровымирающий регион страны. По результатам прошлого года смертность здесь оказалась выше рождаемости в 2,7 раза, а по некоторым муниципалитетам – в 3,5 раза! Известно, что о плачевной демографической ситуации в регионах шла речь в конце прошлого года на совещании Совета по стратегическому развитию с участием президента. Тогда глава государства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой в феврале-марте сформулировать предложения. Как раз в день отставки Островского в Министерстве труда и социальной защиты объявили о разработке ряда мер для проблемных регионов. Видимо, они потребуют финансовых вливаний из Центра, и доверять их Островскому не решились. Это неудивительно, поскольку один из самых громких коррупционных скандалов в регионе был связан именно с социальной сферой: в 2017 году за взятки и злоупотребления была осуждена начальник департамента Смоленской области по социальному развитию Юлия Новикова (чиновница получила условный срок).

Также ходят слухи, что лишиться кресла Островский должен был ещё три года назад, но тогда этого не произошло. Судачат, что свою роль сыграло заступничество лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ведь считалось, что именно благодаря протекции Жириновского Островский получил кресло губернатора.

Любимец Жириновского

История карьерного взлёта будущего губернатора действительно выглядит пикантно. Алексей Островский родился в Москве в 1976 году. О его образовании сразу после школы доступных данных нет, в связи с чем некоторые полагают, что его, пожалуй, могло и не быть вовсе. По крайней мере известно, что свой трудовой путь в 90-е Островский начал с должности внештатного фотокорреспондента в «Московском комсомольце». Тогда бойкий фотокор угодил в скандал: его якобы уличили в продаже иностранным СМИ постановочного «репортажа» о детской проституции в Москве. А потом случилось волшебное превращение. Рассказывают, что однажды, снимая митинг ЛДПР, юный фотограф попал на глаза Владимиру Жириновскому. Лидер ЛДПР пожелал поговорить с молодым человеком, тот согласился, и звезда Островского воссияла. Он получил пост помощника Жириновского в Госдуме, затем стал руководителем его думского секретариата, членом ЦИК РФ от ЛДПР, депутатом Госдумы, а в 2012 году получил пост губернатора Смоленской области.

В целом в таком карьерном росте нет ничего необычного. Известно, что губернатором также стал Михаил Дегтярёв, входивший в ближний круг Владимира Жириновского.

И вот теперь Алексею Островскому приходится уходить в никуда. Спасением для него могло бы стать назначение в сенат. Сейчас регион в Совете Федерации представляют две женщины – бывшая гимнастка и ЛДПР-активистка Ирина Кожанова и начинавшая ещё в 70-х комсомольскую карьеру Нина Куликовских.

Кадры

17 марта врио губернатора Смоленской области был назначен Василий Анохин. Он родился в Москве в 1983 году. С 2015 по 2016 год Анохин руководил представительством администрации Смоленской области при федеральном правительстве. А в 2018-м ушёл с должности заместителя Алексея Островского, чтобы продолжить карьеру в федеральных структурах. Последняя должность – директор департамента регионального развития аппарата правительства РФ.

Глеб Майков

Оригинал материала: “Наша Версия”