Деми Ловато нежно поздравила бойфренда с днем рождения и опубликовала новые романтические фото

На днях Деми Ловато вышла на связь с подписчиками, чтобы публично поздравить своего возлюбленного Джордана Лютса с днем рождения. В эмоциональном посте певица призналась, что “ничего бы не стала менять” в своем бойфренде и назвала его самым “великолепным, забавным, сексуальным и талантливым” парнем в мире. Трогательное послание артистка сопроводила каруселью из совместных фото.

Я всю жизнь ждала встречи с тобой, и мне не терпится отпраздновать еще столько же дней рождений вместе. Ты буквально вополощенная мечта. Я так благодарна, что могу называть тебя “мой”, – восторженно заявила 30-летняя Ловато. – Счастливого дня рождения, любовь моя… Ты заслуживаешь самого лучшего и даже большего! Я люблю тебя.

Деми Ловато с бойфрендом

Именинник поделился постом Деми в своем блоге в разделе сторис и тоже признался ей в любви.

Здесь есть все, что мне нужно для отличного дня рождения. Я люблю тебя, детка, – написал он в ответ.

Деми Ловато и музыкант Джордан Лютс (также известный как Jute$) подтвердили романтические отношения в августе прошлого года. Они сблизились, работая над последним альбомом Ловато “Holy Fvck”. Впервые о них как о паре заговорили после того, как Ловато и Лютса заметили за ужином в нью-йоркском ресторане LAVO.

А в феврале этого года они впервые появились вместе на светском мероприятии. На ковровой дорожке ежегодного гала-концерта Клайва Дэвиса в преддверии премии “Грэмми” Деми и Джордан страстно целовались прямо перед камерами папарацци.

До Джордана Деми состояла в отношениях с актером Максом Эрихом. Их роман развивался стремительно: они начали встречаться в 2020-м и обручились в том же году, однако до алтаря так и не дошли, расторгнув помолвку уже через пару месяцев.