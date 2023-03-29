 

“Место проклятое” – замок Пугачевой и Галкина* предлагают продать по цене земли

29.03.2023, 12:45, Разное
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Бизнесмен Дмитрий Кудрявцев в беседе с “Дни.ру” оценил вероятность того, что замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* продадут за 700 миллионов рублей. По мнению эксперта, заявленная цена сильно завышена. Учитывая окружение замка и его удаленность от Москвы, сделка за 700 миллионов просто невозможна.

“Там рядом ничего аналогичного нет, не с чем сравнивать. За 500 миллионов до миллиарда продаются дома в престижных поселках на Новой Риге и Рублевке. А этот район таковым не является. По сути 50 километров от Москвы это Звенигород. Там это все совершенно не интересно”, – заметил эксперт.

Второй важный момент – у здания очень спорная архитектура. Она не привязана ни к исторической ретроспективе, ни к четкой композиции. По словам эксперта, замок сделан с очевидными композиционными ошибками. Академически такую композицию называют “рваная”, то есть она “разваливается”. Да и само качество строения не лучшее.

“Замок забавен архитектурно, но не сильно интересен. И человек, который настроен взять недвижимость за эту сумму, предпочел бы более понятный объект. Я видел фото и я понимаю, что там, скорее всего, влияние собственника, который заказывал дом и работал с архитектором, и там с точки зрения эргономики, наличия комнат и расположения спален могут быть критические ошибки. Когда внизу сидит человек смотрит, его взгляд упирается в балюстраду балконов, которая выполнена откровенно дешево. На одной из стен невооруженным взглядом виден дешевый пластиковый канал. Там еще ряд моментов, где-то лепнина не сошлась. С качеством постройки там могут быть большие “вопросы”, – отметил бизнесмен Дмитрий Кудрявцев.

Третье – это замок Примадонны. Сегодня ее поклонники с такими деньгами, которые ориентированы жить в стране, вряд ли остались. У Галкина* еще меньше поклонников, уверяет предприниматель.

“Парочка очень странная. А у нас общество традиционное. Здесь достаточно спорный брак с кучей пересудов. Отношение общества к таким звездам спорное. Галкин* сейчас на фоне пальм злорадствует. Ну то есть такое место проклятое получается. Я бы это строение экспоприировал и устроил бы там какой-то аттракцион, ну явно не экскурсии в замок Пугачевой и Галкина*. Может какой-то пансион, какая-то школа, дом культуры. Может детский дом разместить”, – отметил он.

В заключение Дмитрий Кудрявцев добавил, что по логике вещей замок Пугачевой надо продавать по цене земли, так как он вообще не рентабелен. Так что или дисконт, или вовсе снос. В лучшем случае в этом регионе жилье можно продать за 300 миллионов рублей.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ


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