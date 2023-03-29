 

РПЦ признала грехом использование VPN-сервисов

29.03.2023, 12:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Русская православная церковь (РПЦ) признала грехом использование VPN-сервисов для доступа к интернет-ресурсам, внесённым в чёрный список Роскомнадзора.

Соответствующие изменения в религиозные нормативные документы были приняты сегодня Священным Синодом и затем подписаны Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

– Закон Божий для всех един – и в миру, и в церкви, и виртуальном пространстве. Государство является наместником бога на Земле и его законы надо исполнять, как исполняется Уголовный кодекс, КоАП, Трудовой и Налоговый кодексы, – подчеркнул председатель Синодального отдела РПЦ по связям с общественностью Владимир Легойда. – А если говорить по-простому, то мы понимаем, как используется прокси – в основном, чтобы выставить свои полуголые тела или посмотреть на другие, купить наркотики или получить бесовскую информацию, от которой ограждает государство.

Также на Синоде было принято решение об обращении церкви в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, чтобы расширить список заблокированных ресурсов. В частности, по мнению священнослужителей, необходимо внести в список запрещённых сайты староверов, сайт Константинопольского патриарха Варфоломея I и его патриархата, сайты Православной церкви Украины и других раскольников.

Прихожанам, ранее совершившим греховное использование VPN, в частности для входа на персональные страницы в соцсетях, в РПЦ рекомендовали исповедоваться и пожертвовать на строительство новых храмов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.09.22 / Ученые разработали экспресс-систему для диагностики онкологии

24.10.22 / Небывалое обмеление Миссисипи грозит США экономическим кризисом

29.07.22 / “Одноклассники” представили новый интерфейс мобильного приложения

26.07.22 / В России участились случаи использования ноутбуков и клавиатур, не имеющих русской раскладки

17.12.21 / Мамы стали меньше кормить детей грудью из-за COVID-19

25.11.21 / В заповеднике “Лосиный остров” начались гулянья по случаю лишения Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности

12.10.21 / Анне Хилькевич скоро 35: звезда “Универа” о маме и папе, собственных детях и первом съемочном дне

28.11.22 / 5 причин посмотреть продолжение сериала “Игра на выживание” с Верником и Чадовым

12.01.23 / Красиво, стильно, а главное, тепло: как носить необычные и яркие колготки зимой, оставаясь на вершине стиля

22.12.21 / Китайцы нашли способ, как можно питаться в фастфуде и не толстеть, ведь стул не обычный

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика