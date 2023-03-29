РПЦ признала грехом использование VPN-сервисов

Русская православная церковь (РПЦ) признала грехом использование VPN-сервисов для доступа к интернет-ресурсам, внесённым в чёрный список Роскомнадзора.

Соответствующие изменения в религиозные нормативные документы были приняты сегодня Священным Синодом и затем подписаны Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

– Закон Божий для всех един – и в миру, и в церкви, и виртуальном пространстве. Государство является наместником бога на Земле и его законы надо исполнять, как исполняется Уголовный кодекс, КоАП, Трудовой и Налоговый кодексы, – подчеркнул председатель Синодального отдела РПЦ по связям с общественностью Владимир Легойда. – А если говорить по-простому, то мы понимаем, как используется прокси – в основном, чтобы выставить свои полуголые тела или посмотреть на другие, купить наркотики или получить бесовскую информацию, от которой ограждает государство.

Также на Синоде было принято решение об обращении церкви в Генпрокуратуру и Роскомнадзор, чтобы расширить список заблокированных ресурсов. В частности, по мнению священнослужителей, необходимо внести в список запрещённых сайты староверов, сайт Константинопольского патриарха Варфоломея I и его патриархата, сайты Православной церкви Украины и других раскольников.

Прихожанам, ранее совершившим греховное использование VPN, в частности для входа на персональные страницы в соцсетях, в РПЦ рекомендовали исповедоваться и пожертвовать на строительство новых храмов.

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