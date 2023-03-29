Лак для волос, клей, дезодорант: продукты, которые дерматологи никогда не нанесут на лицо (и нам не советуют)

По данным исследований, представительницы прекрасного пола наносят на кожу в среднем до 16 косметических средств в день. Однако, несмотря на широкий ассортимент, некоторые дамы экспериментируют, нанося на лицо продукты питания, бытовую химию и косметику, не предназначенную для данного использования. Косметологи категорически против таких экспериментов и не рекомендуют использовать средства, о которых пойдет речь в данной статье.

Лак для волос

Для многих людей то покажется странным, однако некоторые «экспериментаторы» предпочитают наносить на кожу лица лак для волос. Они это аргументируют тем, что образовавшаяся пленка хорошо фиксирует макияж, и он сохраняется в первоначальном виде на течение целого дня. Не следуйте этому совету, поскольку лак для волос предназначен именно для фиксации укладки и использовать его надо только по мере крайней необходимости (он высушивает волосы, делает их ломкими и тусклыми). И уж тем более не должен наноситься на лицо, поскольку в нем содержится спирт и другие агрессивные ингредиенты, которые могут вызвать раздражение и преждевременное старение.

Дезодорант

Он предназначен для борьбы с потом, но при этом должен наноситься на определенные участки (например, подмышки), но не на лицо. Некоторые люди ошибочно принимают дезодорант за средство универсального применения, но делать этого нельзя. Входящие в состав активные ингредиенты способны забить поры и спровоцировать появление прыщей. Помимо этого, очень сложно будет чувствовать себя комфортно при наличии стойкого запаха. Если вы хоть немного склонны к аллергии, это может привести не только к повреждению кожи, но и другим тяжелым последствиям

Перекись водорода

Не стоит экспериментировать с перекисью водорода, поскольку она не так безопасна, как кажется на первый взгляд. Вспомните о том, как раньше женщины обесцвечивали волосы при помощи этого ингредиента. Сегодня такие способы категорически не рекомендуются парикмахерами, и уж тем более не принимаются косметологами. При использовании перекиси водорода можно повредить клетки кожи, в том числе и фибробласты, которые отвечают за регенерацию тканей. Кроме того, перекись сделает кожу чрезмерно чувствительной и вызовет раздражение (не исключены ожоги и появление белых пятен).

Сок лайма

В нем присутствует витамин С, который очень полезен для кожи, но с которым надо быть очень аккуратным, как с любыми кислотами. Если вы планируете таким способом осветлить кожу, примите во внимание то, что в нем присутствует химический элемент псорален. Буквально через десять минут пребывания на солнце псорален спровоцирует сильнейший ожог, поскольку это очень мощный химический ингредиент, который делает кожу чрезмерно чувствительной и восприимчивой. Не забывайте о том, что соки цитрусовых могут вызвать устойчивую пигментацию, поэтому старайтесь обходиться без этих средств.

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Белые чернила

Сегодня очень модно наносить татуировки белыми чернилами. Некоторые люди считают такие тату более привлекательными, поскольку они выглядят аккуратно, смотрятся необычно и креативно. Не лишней будет напоминание о том, что, во-первых, татуировка — это не просто временный рисунок, она остается навсегда и будет на теле даже когда выйдет из моды. А также полезной станет информация об особенностях белых чернил. Если черные чернила можно удалить при помощи лазерных процедур, то белые не поддаются даже такой обработке. Мало того, под действие лазера они могут даже несколько потемнеть. Поэтому прежде, чем наносить тату, подумайте о последствиях. Кстати, другими сложными цветами для выведения являются желтый и зеленый.

Косметический воск

Есть женщины, которые признаются в использовании косметического воска для коррекции бровей. Это очень опасный эксперимент, поскольку воск может сильно прилипнуть и снять лишнюю растительность (а также верхний слой кожи). Последствия постоянного использования могут быть крайне тяжелыми, вплоть до возникновения сильных ожогов и рубцов. Сделать форму бровей привлекательной будет крайне проблематично, да и взгляд не будет открытым из-за нависания верхних воспаленных век.

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Эфирные масла

Эти ингредиенты входят в состав многих косметических средств, однако не рекомендуются для использования в чистом виде. Эфирное масло может спровоцировать ожог, а при попадании солнечных лучей может появиться стойкая пигментация (пятна на коже, избавиться от которых будет крайне проблематично). Если планируете использовать эфирное масло, выберите базу (растительное масло или другой продукт) и следите за дозировкой, чтобы она не была превышена. При изготовлении средства действуйте исключительно по инструкции, проверенной и рекомендованной опытными косметологами.

Клей

Существуют экспериментаторы, которые предлагают наносить на поверхность лица клей (к примеру ПВА, который образует пленку), чтобы избавиться от угрей и черных точек. Они покрывают кожу лица тонким слоем, дают высохнуть, а затем снимают как маску. На самом деле пленка не может очистить поры, а вот повредить кровеносные сосуды, а также снять верхний слой кожи вполне способна. Потому не используйте этот лайфхак, поскольку никакой пользы от него не будет, а вот спровоцировать возникновение проблем вполне реально.

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Масло какао

Некоторые люди считают масло какао «эликсиром молодости», однако это не так. При неумелом использовании оно способно забивать поры и провоцировать акне, а также в целом ухудшать состояние кожи. Масло относится к комедогенным средствам, а их не рекомендуется использовать в качестве средств по уходу. Отдайте предпочтение увлажняющим некомедогенным средствам, которые сделают поверхность кожи сияющей, ровной и упругой.

Зубная паста

Это средство гигиены предназначено исключительно для чистки зубов. В пасте содержатся мята и другие освежающие вещества, также в ней есть активные ингредиенты, которые стимулируют выработку меланина и могут спровоцировать возникновение белых пятен на коже. Кроме того, кожа на лице очень чувствительная, и составляющие пасты могут вызвать покраснение, раздражение и даже ожоги. Не стоит использовать зубную пасту для «подсушивания» прыщей, лучше остановите свой выбор на специальных средствах или нанести немного масла чайного дерева.

Вместо заключения

Есть много других примеров экспериментов, которые ни в коем случае не рекомендуется проводить с кожей лица. К примеру, наносить масло для загара вместо крема, использовать солнцезащитные спреи, тоники, умываться мылом из отеля и пр. Также не стоит легкомысленно относиться к маскам из ягод, которые могут повысить чувствительность кожи и даже спровоцировать ожог. Следует быть осторожными с любыми кислотами, ретинолом, витамином С. Если захочется экспериментировать с продуктами из холодильника, лучше отдать предпочтение нейтральным (огурец, яйца, дрожжи, желатин).

Также следует понимать, что все вышеперечисленные средства являются агрессивными, поэтому от них лучше отказаться. Также принимайте во внимание аллергическую реакцию, которая может возникнуть даже у тех, кто никогда не страдал аллергией (эта болезнь может появиться в любом возрасте). Будьте предусмотрительными, аккуратными и бдительными по отношению к своей красоте и здоровью. Прислушивайтесь исключительно к советам профессиональных косметологов и игнорируйте сомнительные рекомендации тех, кто хочет ввести вас в заблуждение.