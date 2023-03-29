“Боб супермодели”: культовая стрижка из 90-х возвращается в моду прямо сейчас – идеи, как ее носить и стилизовать

Объемный «боб супермодели» — трендовая прическа 90-х, набирающая популярность прямо сейчас. В 2023 году боб будет в моде, а некоторые стрижки, в том числе бикси и укороченный боб, помогут достичь любых целей. Если цель — объем, то «боб супермодели» способен сработать лучше, чем все остальные.

Тренд 90-х

Объемные волосы – характерная особенность причесок 90-х. Неудивительно, что мода спустя десятилетия возвращается, хотя объем на самом деле никогда из моды не выходит. Этот вариант подойдет любительницам коротких волос, которые хотят, чтобы их волосы сияли, а прическа выглядела стильно.

Любимая стрижка знаменитостей

Супермодельный боб 90-х был любим знаменитостями и соответственно их поклонниками. Эта стрижка открывает лицо и позволяет относительно легко достичь объема. Хотя длина волос может варьироваться, но как правило, она находится в диапазоне от подбородка до плеча.

Эту прическу в 90-х носила Кристи Терлингтон. Именно ее образ спустя десятилетия вдохновил знаменитостей повторить этот стиль. Прическа в наши дни выглядит очень мило и культово, а также представляет лицо в выгодном свете, независимо от его формы.

Прическу можно выполнить в разных вариантах, и все они великолепны, независимо от того, будет это что-то изысканное или, наоборот, более грубое. Здесь не может быть правильного и неправильного.

Самое важное преимущество «боба супермодели» 90-х годов — это возможность увеличивать объем волос быстрым движением пальцев без каких-то дополнительных затрат.

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Как сделать типичную стрижку «боб супермодели»

Даже если под рукой есть несколько вдохновляющих фотографий, обязательно нужно помнить о некоторых ключевых деталях этой стрижки, когда вы будете ее делать. Необходимы текстурированные концы, чтобы добиться как можно большего объема, с обрамляющими лицо прядями, свисающими спереди.

Также нет никаких запретов на использование различных продуктов для укладки, чтобы увеличить объем. Можно нанести мусс на влажные волосы и высушите их феном желательно с круглой щеткой, расчесывая наружу и закручивая вниз. Обязательно следует создать некоторое напряжение и вращать кисть в течение нескольких секунд, чтобы завести концы внутрь, тогда получится создать образ 90-х годов. Можно расширить взгляд на тренд и, например, завить концы. Мягко завитые концы могут сделать ваши волосы немного короче, а техника круглой щетки увеличит их объем.

Независимо от того, какого объема вы планируете достичь, «боб супермодели» 90-х — отличная стрижка, чтобы попробовать что-то новое и внести разнообразие и свежую нотку в образ.