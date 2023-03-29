 

Technoblogger сообщил, что смартфоны Samsung нагреваются и разряжаются из-за WhatsApp

29.03.2023, 11:57, Разное
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Элвин – известный блоггер, который под псевдонимом Элвин рассказывает о социальных сетях. Он пожаловался на проблемы, которые вызывает бета-версия WhatsApp на Samsung Galaxy S23 Ultra.

Блогер утверждает, что его Samsung Galaxy Note 5 начал нагреваться и быстро работать после того, как он установил бета-версию WhatsApp. Он разместил скриншоты, на которых видно, что его смартфон разрядился в течение восьми часов и периодически нагревался до 41° по Цельсию. Элвин сказал, что никогда не видел, чтобы Galaxy S23 Ultra нагревался до такой температуры.

Он считает, что проблема возникла из-за того, что WhatsApp активировал на телефоне функцию Smart Suggestion, которая создала большую нагрузку как на процессор, так и на аккумулятор. Позже Элвин написал, что он установил другую бета-версию WhatsApp. После чего его Galaxy S23 Ultra перестал греться и быстро разрядился.


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