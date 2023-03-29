Новый бизнес – Кристина Агилера будет выпускать секс-товары

Вслед за Гвинет Пэлтроу, Кортни Кардашьян и другими коллегами из мира шоу-бизнеса на поле товаров для взрослых врывается и Кристина Агилера. Накануне стало известно, что 42-летняя поп-звезда назначена соучредителем и ведущим бренд-менеджером компании Playground, выпускающей лубриканты.

Мы все говорим о наших процедурах красоты и уходе за лицом, но нет ничего важнее того, что находится у нас ниже талии. Это эпицентр каждой женщины, – рассказала Агилера о новом бизнесе.

Кристина Агилера

Под маркой Playground Кристина вместе с партнершей по бизнесу и основательницей компании Кэтрин Маги будет выпускать лубриканты на водной основе на любой вкус. В линейке представлены ароматы Love Sesh (без запаха), After Hours (с ароматом мускуса и удового дерева), Mini Escape (с кокосом и сандаловым деревом), а также Date Night (с эссенцией ванили). Также известно, что со временем ассортимент пополнит лубрикант с ароматом шампанского.

Все, кто знаком с Кристиной, знают, что она очень любит говорить о своей сексуальности. Мы не хотели начинать сотрудничество только для того, чтобы в компании был кто-то вроде нее. Это должно было быть чем-то настоящим и аутентичным, и именно поэтому она стала соучредителем, играющим важную роль в бизнесе, – говорит о Кристине Кэтрин Маги.

В новом интервью журналу Cosmopolitan Агилера действительно подтвердила, что не стесняется обсуждать интимные моменты.

Сколько себя помню, я всегда любила поболтать о сексе.

В начале марта Кристина Агилера откровенно призналась, что делает уколы красоты. В интервью журналу Allure певица рассказала, что регулярно делает инъекции препарата Ксеомин (Xeomin), который, аналогично ботоксу, разглаживает морщины между бровями.

Последний раз на светском мероприятии Агилера появлялась на традиционной афтепати премии “Оскар” от издания Vanity Fair. Помимо нее на ковровой дорожке засветились Хейли Бибер, Кайли и Кендалл Дженнер, Ева Лонгория, Джессика Альба, Ченнинг Татум и многие другие.

Товары PlaygroundКристина с партнерами