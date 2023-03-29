“Дали бесплатно” – как повысить доступность жилья в России

Как ранее сообщали “Дни.ру”, в ЦБ РФ полагают, что при сегодняшних реалиях россиянам в среднем потребуется восемь лет, чтобы накопить на квартиру в новостройке. Однако речь идет о совсем нереальном сценарии, при котором граждане не будут тратить зарплату совсем. Журналисты газеты КП выяснили, что срок для покупки недвижимости превышает девять лет. Разумеется, в реальности ситуация еще хуже.

Как же повысить доступность жилья в России? Этим вопросом задались специалисты после конференции по ипотеке, где и были озвучены нерадостные цифры. Эксперт по недвижимости Константин Барсуков в интервью Общественной службе новостей предложил свои варианты решения проблемы.

Риелтор подчеркнул, что у основной массы граждан доступное жилье ассоциируется почему-то с собственностью. Он иронично заметил, что в этом случае государство должно построить и раздать порядка 140 миллионов квартир, причем именно в тех местах, где люди предпочитают жить.

Меж тем, по его словам, власти страны могли бы озаботиться о развитии института арендной недвижимости, предлагая удобные для граждан условия долгосрочной аренды. Проблема данной категории жилья, по словам специалиста, в том, что не существует на рынке предложений, которые позволят добросовестному квартиросъемщику проживать хоть 50 лет, не съезжая.

“У нас проблема с арендой громадная, потому что надолго жилье снять нельзя”, – подчеркнул Константин Барсуков.

Он также напомнил, что приватизация позволила россиянам бесплатно получить квартиры. По словам эксперта, за счет размена жилья можно повысить ее доступность. Риелтор отметил, что на отечественном рынке недвижимости порядка 80% сделок происходят с разменом, когда граждане гасят не всю сумму, а лишь разницу между продажей и покупкой.