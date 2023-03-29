 

«Контроль» Беглова не помогает. Суточная смертность по ковиду в Петербурге ставит новые рекорды

29.03.2023, 11:15, Разное
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Губернатор Петербурга Александр Беглов заверил граждан, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в городе на Неве находится под контролем.

«Опыт прошлых пандемийных лет помогает нашим медикам оказывать необходимую помощь пациентам с коронавирусом, задействовав минимум мощностей», — сказал чиновник.

Однако спокойный тон градоначальника и его слова расходятся с действительностью. На сегодня Северная столица бьет рекорды по суточной смертности от Covid-19, а город испытывает дефицит коек в «красных зонах». Последний связан с тем, что их планово свернули в начале 2023 года после жалобы Беглова на низкое количество госпитализаций.

Стоит отметить, что согласно данным оперативного штаба по коронавирусу, во вторник 28 марта было зафиксировано 1137 новых случаев заболеваний ковидом. Параллельно с этим умерло 8 человек. Примерно такие же данные в Москве, однако там живет куда больше людей, чем в Петербурге.

Ранее эксперты обратили внимание на неудовлетворительную информационную работу Смольного с гражданами о необходимости использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах и проходить ревакцинацию.


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