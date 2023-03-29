«И нам надо жить»

В Самарской области медработники грозят забастовками из-за низких зарплат, им говорят: «Уволим».

Почти пять лет сотрудники Самарской областной станции скорой помощи в Новокуйбышевске работают без реального повышения зарплаты. Медицинские работники грозят забастовками, но руководство не идет им навстречу, а, напротив, давит и обещает уволить. Фельдшеры и водители обращались к президенту и к региональным властям. После публикации в местных СМИ в медучреждении началась проверка, по результатам которой людям выплатили часть недополученных денег за январь. И на этом положительные результаты закончились.

Послание президенту

Первый раз сотрудники скорой выступили с открытым письмом к Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, генпрокурору Юрию Чайке, депутату Госдумы Александру Хинштейну и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову 14 февраля. Они заявили, что уже пять лет работают без повышения реальной заработной платы: заметна лишь непостоянная индексация оклада — от 4 до 6% раз в год.

«Мы просим о помощи, — заявили авторы письма. — В 2022 году было повышение зарплат на 10% бюджетникам, но нас пустили побоку, сказав, что к нам это не относится, мы и так много получаем».

Медработники говорят: зарплата фельдшеров составляет 30 00 рублей, водителей — 25 000, диспетчеров по приему вызовов и того меньше — 22 000 рублей. Для сравнения: официальная среднемесячная зарплата в Самарской области по итогам 2022 года составила 47 654 рубля.

В письме медработники также говорят, что до осени 2022 года у них были «эффективные контракты» — документы, в которых прописаны условия, при выполнении которых работник может рассчитывать на те или иные выплаты. Но в ноябре прошлого года бо́льшую часть выплат по ним заменили системой премирования, условия которой непрозрачны.

«Допустим, [по «эффективному контракту»] было 7000 рублей у водителей и 10 000 — у фельдшеров. С ноября 2022 года понизили до 700 рублей и 1000 рублей, а остальное перенесли на премию, которую могут дать, а могут и не дать — на усмотрение главного врача. Это все было сделано по внутреннему распоряжению, а не по приказу сверху. В январе 2023 года многие брали подработки. Получив квитки, люди были в шоке — они недосчитались от 5000 до 17 000 рублей».

Со своей проблемой авторы письма обращались к главврачу, экономистам и в профсоюз. Там им отвечали кратко: «Денег нет, у нас долги, вызовов мало».

Станция скорой помощи зарегистрирована 29 декабря 2006 года, учредители — областные Минздрав и Минимущества. Как у подотчетного региональным министерствам учреждения возникли долги и проблемы с выплатами медикам, остается загадкой. Главврач станции Раймонд Чернуха отказался давать комментарии корреспонденту «Новой», хотя заявил, что слышал об открытых письмах.

Писать напрямую в контролирующие ведомства медработники боятся из-за давления со стороны руководства: 14 февраля на общем собрании от них даже потребовали не вступать в независимые профсоюзы, пообещав уволить. В частности, руководители станции скорой помощи назвали нежелательным вступление в профсоюз «Действие».

Евгений Коновал, руководитель ячейки «Действия» в другом самарском городе, Чапаевске, в разговоре с корреспондентом «Новой» подчеркнул, что медики из Новокуйбышевска с ним не связывались. По его словам, забастовки сегодня чреваты неприятными последствиями.

— Ситуация в стране такая, что это могут связать с подрывом государственной деятельности и уголовной статьей за оставление больных в опасности, — отмечает он. При этом, по словам Коновала, в Чапаевске также есть проблемы с расчетом зарплат и выплатой долгов медикам.

Оптимизация и мини-выплаты

В марте Новокуйбышевские медработники выступили со вторым открытым письмом. В нем они поблагодарили за «оперативную реакцию» на свое первое обращение губернатора региона Дмитрия Азарова и заместителя прокурора Новокуйбышевска Артема Телегина: по их словам, они добились «мизерных» выплат фельдшерам и водителям за январь.

«Во время проверки часть сотрудников начали запугивать, для того чтобы люди лишнего не сказали. Многие были в ожидании лучшего, но по факту все остается на своих местах», — заявили медработники.

В письме медики затронули тему переработок. По их словам, они оплачивались неправильно, в одинарном размере. Также, по словам сотрудников скорой, сейчас в Новокуйбышевске и Чапаевске хотят сократить по одной бригаде. В первом городе их пока семь, во втором — пять. По данным Самарастата, население Новокуйбышевска — 98 тысяч человек, Чапаевска — 70 тысяч.

Улучшит ли показатели работы медиков очередная «оптимизация» — вопрос открытый. Но Евгений Коновал жалуется, что бригады скорой уже испытывают тяжелую нагрузку.

Проблемы возникли и в автотранспортном отделе.

«Есть график у водителей — два на два, утвержденный за месяц, — продолжают активисты. — Но наш работодатель в целях экономии, если нет фельдшеров или врачей, снимает машину полностью, оставляя водителя без заработка. Это неправильно, так как график утвержден заранее. После начала проверок наш доблестный механик сказал: по пустякам насчет ремонта машин «не подходить». Даже незамерзайку и антифриз некоторые водители покупали за свой счет».

В конце второго письма авторы прошлись по местному профсоюзу: «За несколько лет люди даже не получали материальную помощь, так как им «не положено» или «нет денег». «Мы понимаем, что много бардака в медицине, но давайте сделаем шаг в сторону исправления, — резюмируют они. — Мы хотим работать и помогать людям, но и нам надо на что-то жить и содержать свои семьи».

Степан Петренко

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