Добавьте нотку стиля в свой образ: с чем носить летние кардиганы (актуальные модели)

Летние кардиганы — отличный способ создать стильный образ. Такая одежда может стать превосходным выбором в прохладную погоду. Модными в летнем сезоне 2023 г. будут кардиганы с рукавами, без рукавов, яркие, длинные, короткие.

Какими могут быть рукава

Самым модным вариантом кардиганов летом 2023 г. будут модели с короткими рукавами или вообще без рукавов. Такая модель, по мнению стилистов, обязательно должна быть выполнена из легкой ткани.

Носить кардиганы без рукавов или с короткими рукавами можно как с платьями, так и с юбками или брюками. Стилисты рекомендуют обращать внимание на модели, похожие на жакеты, а также на кардиганы свободного покроя.

Модели с принтами

Считается, что очень модными в этом сезоне будут яркие кардиганы в горошек, клетку, в цветочек или в полоску.

Носить такие броские модели рекомендуется с простыми нарядами.

Однотонные яркие кардиганы

В моде в этом сезоне и однотонные кардиганы броских оттенков. Цвет модели допускается выбирать любой. Лишь бы он был достаточном сочным. В моде красные, зеленые, синие, розовые оттенки.

Разумеется, летом актуальными будут и желтые кардиганы. Кроме того, можно выбрать и какой-нибудь классический, менее яркий цвет.

Свободные силуэты

На прохладный день летом отлично подойдет кардиган очень свободного покроя. Объемная модель может быть длинной или короткой. Считается, что в 2023 г. кардиганы-оверсайз отлично подходят как для повседневной носки, так и для офиса.

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Кардиганы с декоративными элементами

Летом 2023 г. в моде также будут кардиганы, украшенные всевозможными декоративными элементами.

Тем, кто хочет выглядеть стильно, можно смело выбирать для себя модель с кружевными вставками, полупрозрачными деталями, ажурной вязкой.

В особенности хорошо такие кардиганы будут смотреться с брюками или шортами. Это именно то, с чем носить их стоит чаще всего. Но можно красиво сочетать модель со вставками и с юбкой либо платьем.