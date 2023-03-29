Лимфодренажный массаж для отращивания волос: его преимущества

Все женщины хотят сохранить свои волосы здоровыми и длинными. Но периодически их состояние может оставлять желание лучшего. Хорошо то, что есть лучшее средство от выпадения волос, которое помогает в любом случае. Это лимфодренажный массаж, который можно делать как дома, самостоятельно, так и в салоне.

Что вам нужно знать о массаже кожи головы

Обычно он выполняется путем растирания, надавливания или расчесывания кожи головы пальцами или расческой. Он может быть отдельной процедурой или входить в комплекс ухода за волосами во время мытья или расчесывания. Массаж кожи головы – отличный способ стимулировать рост волос. Улучшая кровообращение кожи головы, процедура помогает предотвратить сухость, которая может привести к выпадению волос. Во время массажа также выделяются эндорфины, которые способствуют чувству расслабления и уменьшают стресс. Да, вы можете попросить массажиста или специалиста по уходу за волосами делать его для вас время от времени, но его довольно просто делать и самостоятельно.

Четыре техники массажа кожи головы, которые вы можете выполнять при нанесении шампуня

Вот они:

Техника выжимания. Возможно, эта техника является одним из самых популярных видов массажа кожи головы. Вы можете легко сделать это, используя руку или пальцы, чтобы сжимать кожу головы круговыми движениями в течение примерно 10 минут. Техника шлепков. Похлопывание по определенной области головы может оказать стимулирующее воздействие на кожу головы, что полезно для роста волос. Техника растирания. Она очень похожа на технику шлепков, но вместо того, чтобы хлопать рукой по голове, вы двигаете ею взад-вперед по определенной области, которую массируете, в течение примерно 15 минут. Техника поглаживания. Эта техника включает поглаживание волос и кожи головы в одном направлении в течение не менее десяти минут.

Советы по массажу кожи головы

Если вы хотите воздействовать на мышцы головы, то надавите кончиками пальцев на нужные участки и потрите их вверх-вниз, взад-вперед или в обоих направлениях. Надавите кончиками пальцев на корни волосяных фолликулов, чтобы стимулировать их, или используйте расческу в качестве инструмента для массажа кожи головы. Это может быть болезненно для тех, кто делает это впервые, но это стимулирует кровообращение и помогает выводить токсины из организма за увеличения лимфотока. Хотя вы можете делать массаж кожи головы отдельно от других процедур по уходу за волосами, гораздо практичнее делать его в душе, когда вы наносите шампунь.

Преимущества массажа кожи головы

Мы все знаем, каково это, когда нам делают массаж. Любая болезненность и стресс могут исчезнуть, когда вы получаете массаж, и вы чувствуете себя более расслабленным, здоровым и обновленным. И массаж кожи головы для роста волос ничем не отличается. Таким образом, помимо облегчения выпадения волос, массаж кожи головы может иметь и другие преимущества:

Он стимулирует приток крови, что уменьшает воспаление и стимулирует рост волос. Малоподвижный образ жизни и чрезмерный стресс могут оказать столь же негативное влияние на ваши волосы. Массаж усиливает лимфодренаж, который выводит токсины из организма и повышает иммунитет. Лимфодренаж является неотъемлемой частью иммунной системы. Он повышает иммунитет, выводя токсины из организма. Массаж кожи головы может помочь улучшить работу вашей лимфатической системы. В результате он помогает очистить ваше тело и кожу головы изнутри, делая их более здоровыми и свободными от токсичных соединений, которые могут способствовать выпадению волос. Массаж облегчает головные боли, стимулируя точки давления на голове, которые обеспечивают облегчение. Стимуляция кожи головы кончиками пальцев может помочь снять напряжение в голове, стимулируя точки давления, которые полезны. Чтобы стимулировать эти точки давления, начните с нежных круговых движений, уделяя пристальное внимание любым участкам стянутости или боли. Кончиками пальцев сильно, но нежно надавливайте на эти участки, пока не почувствуете, что напряжение спало.

Наконец, массаж стимулирует кожу головы, что способствует росту волос (особенно у тех, кто страдает от выпадения волос).

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Связь между лимфодренажем и отрастанием волос

Наш организм полагается на естественную функцию лимфатической системы для удаления отходов и борьбы с вирусами, которые потенциально могут привести к разным заболеваниям. Следовательно, важно поддерживать дренажную и фильтрующую функцию лимфатической системы. Лимфодренажный массаж (LDM) – отличный способ детоксикации организма на клеточном уровне. Но прежде чем перейти к преимуществам LDM, давайте разберемся, как на самом деле работает лимфатическая система.

Понимание лимфатической системы

Лимфатическая система представляет собой сеть органов, сосудов и узлов, которые содержат лимфу, смесь воды, белков, отходов и элементов иммунной системы. Расположенные по всему телу лимфатические узлы фильтруют токсины и инородные вещества, обеспечивая транспортировку чистой лимфы обратно в вены, которые несут кровь к сердцу. Самые большие узлы находятся в области шеи, подмышек и паха.

Преимущества лимфодренажного массажа

Лимфодренажный массаж фокусируется на наших лимфатических узлах и окружающей сети. Это массаж глубоких тканей, который воздействует на более глубокие соединительные ткани и мышцы, которые их поддерживают. Он улучшает кровообращение, воздействуя на области, где скапливается жидкость, создавая карманы или комочки в мышцах.

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Лимфодренажный массаж стал популярным благодаря своей пользе для здоровья. Традиционно эта терапия использовалась для лечения различных заболеваний. Одним из таких состояний является лимфедема, которая вызвана хроническим отеком, который может возникнуть после удаления лимфатических узлов. Он также используется для лечения многих других проблем, таких как вздутие живота, задержка воды и хроническая усталость.LDM играет огромную роль в поддержании здоровья кишечника, улучшении пищеварения и снятии отеков.

В настоящее время лимфодренаж также стал важной частью режима красоты для многих. Это эффективное средство для борьбы с отечностью, тусклым цветом лица и раздражением кожи. Более того, недавнее исследование также обнаружило тесную связь между лимфатической системой и отрастанием волос.

Как лимфодренаж помогает в регенерации волос

Новое исследование показало, что стволовые клетки волосяных фолликулов тесно связаны с лимфатическими капиллярами. Наши лимфатические стволовые клетки сгруппированы в кластеры, называемые нишами, которые все связаны лимфатической системой. Взаимосвязанная сеть лимфатических капилляров окружает каждую нишу, соединяя все ниши стволовых клеток. Стволовые клетки волосяных фолликулов действуют как переключатель для дренажа, контролируя, какая жидкость и клетки находятся в окружающей области, и, в конечном счете, активируя регенерацию в большем количестве тканей.

Другими словами, дренажная способность лимфатической сети может способствовать регенерации тканей, потенциально обеспечивая лечение таких состояний, как выпадение волос. С помощью лимфодренажного массажа можно стимулировать рост волос на участках кожи головы, которые в этом больше всего нуждаются, например, на самых сухих участках, или на всей поверхности, после окрашивания. А главное, что отращивание волос становится более реальным.