 

Прокурор Международного уголовного суда утонул в туалете своей бабушки

29.03.2023, 10:33, Разное
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Вечером 28 марта в экстренную служба Гааги поступил сигнал о ЧП в одном из загородных домов – во время празднования дня рождения местной жительницы пропал один из гостей.

Прибывшие на место полицейские и спасатели установили, что 50-летний мужчина вышел из дома в туалет, после чего его больше никто не видел.

«Обследовав строение, в котором располагается туалет, было обнаружено тело пропавшего. По предварительным данным, у него упал телефон в выгребную яму, мужчина попытался его достать, после чего захлебнулся», – сообщил пресс-секретарь полиции Нидерландов Мартен Тромп.

Официально имя погибшего не было обнародовано, но по данным газеты De Telegraaf, им был прокурор Международного уголовного суда Карим Ахмад Хан, семья которого уже 30 лет проживает в Нидерландах.

«Это правда, что Карим погиб во время празднования юбилея своей бабушки. Они простые люди и туалет у них был на улице. Расследование будет проведено, но пока всё указывает, что это несчастный случай», – рассказал источник газеты в секретариате МУС. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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