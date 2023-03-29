Если бы не проклятый «первородный грех» Россией бы сейчас правил Иван Грозный

Директор Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев заявил со ссылкой на некий «график из интернета», что раньше люди жили по 900 лет, но потом продолжительность жизни сократилась из-за «первородного греха».

Он выступил с докладом на пленарном заседании III Международной научно-богословской конференции «Бог — человек — мир» в середине марта, внимание на запись СМИ обратили только сейчас. По словам Кудрявцева, люди стали меньше жить после Всемирного потопа.

Директор института генетики объяснил все генетические мутации, вызывающие болезни человека, также «первородным грехом». По его словам, работает как родовой грех, так и первородный, и личный. При этом дети своими болезнями отвечают за грех отца до седьмого колена.

Кудрявцев также прокомментировал «специальную военную операцию» России против Украины, заявив, что мир хочет завладеть ресурсами РФ, поэтому страна будет защищаться «военным путем».

Обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Черных после заседания с академиками РАН опубликовал материал, в котором разобрал цитаты Кудрявцева. Корреспондент пропагандистского издания решил объяснить, почему «первые люди жили так долго». Он привел старый ответ ведущего геронтолога страны, академика РАМН (не указывая его имени), который заявил, что в Библии «месяц считался годом», и это является «научно доказанным фактом».

То есть, до «первородного греха», люди жили всего то до 75 лет.

Еще один анонимный «уважаемый геронтолог, генетик, доктор наук» заявил журналисту, что Библию переводили на разные языки, поэтому возникла «ошибка перевода». В оригинале было выражение «лунный месяц», а древний переводчик использовал слово «год». Если пересчитать, то продолжительность жизни была около 80 лет, заверил ученый. На этом пропагандист Черных подытожил, что «бес попутал древнего переводчика» и что «можно спокойно закрывать журналистское расследование».