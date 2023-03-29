Научно доказано, что семь продуктов очищают кожу. Пробиотики, ягоды, листовая зелень

Существует распространенное мнение, что красота начинается изнутри. Если вы неправильно питаетесь, это начнет сказываться на вашей коже, волосах и ногтях. Следовательно, внимание переключилось с быстрых решений на подходы, которые фокусируются на внутренних причинах. Чтобы дать вам более полное понимание, мы собрали семь лучших продуктов, которые очищают кожу и делают ее красивой. Коррекция диеты чтобы добиться более чистой кожи довольно быстро и без лишних усилий.

Пробиотики

Включение пробиотиков в ваш рацион может помочь ускорить пищеварение и создать благоприятную бактериальную среду в вашем кишечнике. Если у вас воспаленная кожа, вам, скорее всего, сначала нужно вылечить проблемы с кишечником. Некоторые отличные источники пробиотиков, которые можно добавить в свой рацион, – это йогурт, пахта, чайный гриб, кефир и мисо. Выбирайте то, что вам нравится.

Ягоды

Свежие плоды, такие как черника, малина, ежевика и клюква, богаты питательными веществами и антиоксидантами. Антиоксиданты – это противовоспалительные средства, которые помогают контролировать свободные радикалы, которые в значительной степени способствуют появлению признаков старения. Ягоды также богаты витамином А и витамином С, содержащими заживляющие кожу компоненты, такие как бета-каротин. Добавление ягод в ваш рацион может помочь увеличить выработку коллагена, улучшая общий тон и текстуру вашей кожи.

Листовая зелень

Зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и брюссельская капуста, являются источником витаминов и антиоксидантов, которые обеспечивают различные преимущества для кожи. Они содержат витамин А, который помогает при сухой, шелушащейся коже; витамин С, который восстанавливает поврежденный солнцем коллаген и эластин; и витамин Е, который помогает снять воспаление.

Куркума

Куркума творит чудеса, оживляя вашу кожу и придавая ей естественное сияние. Это также помогает при воспалении кожи и укрепляет иммунную систему. Один из лучших способов получить пользу от куркумы для кожи – включить ее в свой рацион в виде чая с куркумой или молока с куркумой.

Рыба

Рыба предлагает длинный список преимуществ для вашего здоровья, а также для вашей кожи. Жирная рыба, особенно дикий лосось, тунец, сардины и макрель, содержат незаменимые аминокислоты и белок, которые являются строительными блоками нашей кожи. Кроме того, они богаты незаменимыми жирными кислотами, такими как омега-3 и омега-6, которые помогают сохранить естественный жировой барьер кожи, борясь с сухостью и неровным цветом лица.

Семена чиа

Благодаря таким питательным веществам, как витамин А, витамин С, железо и калий, регулярное употребление семян чиа может помочь улучшить сияние и эластичность кожи, делая ее сияющей изнутри. Поскольку семена чиа содержат немало аминокислот, а также в ее составе есть аминокислоты, они помогают сохранить кожу упругой.

Вода

Все мы знаем, что вода – это самый простой способ очистить нашу кожу. Употребление не менее восьми стаканов воды в день помогает вывести токсины из организма, которые часто являются основной причиной старения кожи. Это также помогает поддерживать эластичность и прекрасный внешний вид кожи.