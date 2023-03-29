 

Настоящим автором книг Говарда Лавкрафта оказался Михаил Зощенко

29.03.2023, 8:33, Разное
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Почерковедческая комиссия Санкт-Петербургского государственного института литературоведения изучила рукописи 11 произведений, известных как творения американского писателя Говарда Филипса Лавкрафта.

Эксперты установили, что подлинным автором историй об ужасных подводных и космических обитателях является российский писатель Михаил Зощенко.

Ещё будучи подростком, Зощенко подрабатывал «литературным негром» у более именитых писателей, чтобы зарабатывать себе на жизнь. В числе его заказчиков был и некий иностранец, которого он описывает в своих дневниках, но никогда не называет по имени. Иностранец приплывал в Санкт-Петербург на пароходе раз в полгода, чтобы забрать у Зощенко рукописи его сочинений на английском языке, и платил по 4 цента за страницу. Позже эти рассказы, лишь слегка отредактированные, выходили в США как повести Лавкрафта и имели оглушительный коммерческий успех. Михаил Зощенко, будучи от природы скромным человеком, до самой смерти не заявлял о своём авторстве этих произведений.

Изначально действия всех этих произведений происходили в Петрограде и его пригородах, и было перенесено в американскую Новую Англию заокеанскими редакторами. Ктулху, согласно рукописи Зощенко, спал где-то на дне Ладожского озера, а забытый богом городок Инсмут, где происходили ужасные и отвратительные события, располагался на месте современного Мурино.

В ближайшее время российские литературоведы подготовят иск к наследникам Лавкрафта с целью восстановления подлинного авторства произведений.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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