 

Куда отправиться в путешествие россиянам во время СВО

29.03.2023, 8:30, Разное
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Впереди майские праздники и весенние школьные каникулы, а это значит, что пора строить планы и выбирать направления для путешествий. Один из самых приятных моментов при подготовке путешествия – планирование.

По данным опроса на сайте OneTwoTrip, самыми популярными направлениями среди россиян этой весной стали Турция, Кавказ и Санкт-Петербург.

65% граждан уже настроились на весну и лето и хотели бы отправиться туда, где уже сравнительно тепло, пишет RT. 70% опрошенных предпочли бы отправиться в путешествие по России. Для этих поездок люди выбирают чаще всего такие города как Минеральные Воды, Кисловодск и Санкт-Петербург.

Треть россиян планируют весной слетать за границу. При этом самым популярным направлением для них является Турция, сообщает телеканал 360. Там уже можно искупаться и погреться на солнышке, так как купальный сезон можно считать открытым.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что лучше выбрать путешественнику в качестве аренды жилья. Некоторые предпочитают бронировать номера в отелях, для других удобнее снять квартиру или гостевой дом. Те и другие варианты обладают рядом преимуществ.


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