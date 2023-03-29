Erti: в центре Москвы представили ростовский взгляд на грузинскую кухню

Хорошо известно, что экспансия гастрономических проектов как правило происходит из столицы в регионы. В этом есть логика: если ресторанная концепция сумела выжить на довольно жестком московском рынке, да еще доказала собственную перспективность и продемонстрировала необходимый потенциал для развития, то в другой локации при всех прочих равных ее шансы на успех будут довольно велики. Не удивительно, что примеров удачных запусков в других городах и даже странах успешных столичных форматов довольно много. Напротив, появление в Москве регионального проекта – явление куда более редкое и заслуживающее внимания уже само по себе.

Самый недавний пример – Erti, пару месяцев назад открывшийся в здании бизнес-отеля Select Hotel Paveletskaya, что в Стремянном переулке. Это ресторан современной грузинской кухни родом из Ростова-на-Дону, где он невероятно популярен. На первый взгляд, может показаться, что он обосновался в столице не благодаря, а вопреки. В самом деле, мало ли в Москве грузинских ресторанов? Зачем тут еще один? Кроме того, рестораны при отелях обычно остаются в тени. Однако, в случае с Erti эти очевидные правила не работают, во всяком случае, пока.

Возможно, потому что в отеле ресепшн объединили с барной зоной и визуально непонятно, где заканчивается одно и начинается другое. Складывается ощущение, что это отель существует при ресторане, а не наоборот. Ход хороший и, в общем, оригинальный для Москвы. Но главное здесь, конечно, еда. С одной стороны, она грузинская, с привычным набором хорошо знакомых блюд. В меню и пхали, и хачапури, и харчо, и оджахури, и мцвади, и хинкали. Все исполнено добротно и честно, хоть и без затей.

Однако и затей тут тоже хватает. Например, можно попробовать мясо по-тбилисски – из томленой говядины, подмаринованной в ткемали. Или рагу из куриного филе с овощами и сулугуни с выдуманным названием «Маргалита». Или чаквавили – тушеное в сливках рагу из судака с овощами, которое сервируют с брынзой и свежими томатами. Или тевзи – микс салат с добавлением черри, персика, сулугуни и слабосоленой семги. Или жареные хинкали с креветкой, по вкусу чем-то отдаленно напоминающие чебуреки, с соусом из мацони. Словом, нескучной и совсем нестаромодной грузинской еды тут хватает.

Есть здесь и свои несомненные хиты. Стоит обратить внимание на обжаренного в оливковом масле судака с ореховым соусом (баже), на томленые в аджике и специях бараньи ребра (схвари) и, конечно, на толму – внушительных размеров бараньи котлетки, завернутые не только в виноградный лист, но и в баранью жировую сетку. Готовят ее на гриле, топленый жир напитывает котлетку и делает ее удивительно сочной.

Еще один важный момент – в заведении совсем немосковские цены. Непонятно, как долго получится их держать на таком демократичном уровне. Но пока это еще одна довольно веская причина заглянуть в Erti.

Средний счет – 1 500 рублей.