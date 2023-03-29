“Старик и море”: Аскетизм, лишения, страдания души и тела во имя своей большой цели

Старик изнемогал от жажды, тело ныло от боли – бечева и леса, на которых он тянул рыбу, надрывали его раны на руках и плечах, солнце жгло кожу на его лице, глаза слезились от боли. Третьи сутки без еды, не считая макрели (которая до боли противна сырая) и летучих рыб… Никогда у своей жизни старику не попадалась такая огромная и сильная рыба. После 84 тщетных дней прийти хоть с каким-то уловом, ему улыбнулась такая удача. Ни разу в жизни он не видел создания более прекрасного, благородного, громадного и спокойного, чем эта рыба ..

И ни разу в жизни старик не уставал так, как устал сейчас..

Повесть американского писателя Эрнеста Хемингуэя “Старик и море” – последнее известное художественное произведение автора, опубликованное при его жизни, погружает нас на самую глубину человеческого стоицизма.

Немного отдохнуть, а потом снова бороться, как борется каждый человек, птица или рыба. Пройти через боль, забыть о страхе и побольше верить в свои силы. Даже, когда бороться устало не только тело, но и душа. Этого в данный момент от героя требует жизнь. Быть именно здесь и продолжать бороться.

“Рыба, я с тобой не расстанусь, пока не умру”…

Сжимая и разжимая свои ладони, он может вызвать боль, а, значит, и жизнь. Боль сменяется глухой ломотой. Левая его рука все еще сведена судорогой.

“Ненавижу, когда у меня сводит руку, – подумал он. – Собственное тело – и такой подвох! Но судорога особенно унижает тебя, когда ты один”.

Море… наш герой зовет его la mar, как зовут его по-испански люди, которые его любят. Старик постоянно думает о море как о женщине: она дарит великие милости или отказывает в них, а если и позволяет себе необдуманные или недобрые поступки, — что поделаешь, такова уж ее природа. Глаза старика тоже цвета моря, веселые глаза человека, который не сдается…

“Ну же, голова, работай”, “Мысли должны быть ясные”, “Рука, слушайся меня”, “Будь спокойным и сильным”.

Наш герой хочет, чтобы рыба думала о нем лучше, чем он на самом деле есть, и тогда ему удастся быть и в самом деле лучше. “Нужно пробовать еще раз и еще раз”… Как мантру герой повторяет эти слова. Страдания души, тела, в мыслях героя доходят до своего пика: мы, читатели, кожей чувствуем его боль, она как оголенный нерв балансирует на грани жизни и смерти, когда Сантьяго собирает всю свою боль, весь остаток своих сил, всю свою давно утраченную гордость и кидает на поединок с муками, которые терпит рыба. И, наконец, кровь ее сердца окрашивает море… И тогда герой вспоминает о своей любви к ней – за все это время она стала ему дороже брата, он уважал ее за то, как она борется за жизнь.

Но мало поймать рыбу — с ней еще нужно доплыть до берега. Встретившись с несколькими огромными акулами по пути домой, которые обгладывают его рыбу, Сантьяго сражается за нее даже ночью. И когда его суденышко уже трещит по швам, он вырывает румпель из гнезда и обеими руками бьет и колотит уже по чему-то, что может только слышать и осязать: “драться, драться, пока не умру”…

От его рыбы почти ничего не осталось, но его это уже не волнует. Нет мыслей, нет чувств. Быстрей бы к родному берегу. Осознавший только сейчас, насколько он устал, стоя на горе возле своей хижины, он видит, как высокого взымается над кормой лодки огромный хвост рыбы. От носа до хвоста в ней восемнадцать футов (5,5 метров)…

Дома Сантьяго скатал свои штаны, чтобы положить их себе под голову вместо подушки. Завернувшись в одеяло, он улегся на старые газеты, которыми были прикрыты голые пружины кровати. И ему опять снились львы. Почему львы – потому что, возможно, это самое лучшее, что у него осталось.

Как реагировать на происходящее и что думать, чувствовать в предлагаемых жизнью обстоятельствах – это совершенно точно всегда наш выбор: будь то капризы природы или ситуации в нашей повседневной жизни. И всегда в такие моменты стоит напоминать себе, что все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.