Каркасные подъюбники: сказочный силуэт, который мы увидим повсюду весной и летом 2023 года

Модные тренды периодически возвращаются. В гардеробах некоторых модниц можно найти вещи, которые были популярны в девяностых или в начале двухтысячных. Совсем недавно вдруг ожили кудри в стиле диско семидесятых. Сегодняшние тенденции – это микс последних пятидесяти лет.

Но этой весной вы увидите нечто, что обязательно вас удивит. Это настоящая ретроспектива в 1500-е годы. Тех, кто знаком с миром красоты, это, однако, не очень удивляет, так как в последнее время особенно модными были предметы одежды в стиле “Бриджертонов”. Этой весной будьте готовы добавить к своему образу дворцовую эстетику, которая сделает ваш силуэт более элегантным.

Каркасные подъюбники, которые состоят из множества обручей, соединенных между собой по высоте от талии до самого пола, напоминают силуэт Золушки. Эта тенденция появилась в Испании, а затем распространилась по Западу в 1500-е годы. С этого момента женщины стали носить подъюбники из китового уса и древесины. И стоит признать, что не всегда эти наряды были удобными. Более того, в них было комфортнее просто сидеть, чем стоять или даже идти. К активным действиям такие юбки явно не располагали.

Весенне-летний показ мод в 2023 году продемонстрировал, что в моде будут не только классические каблуки, но и корсеты, а также кружева, каркасы и многое другое. Сегодня можно использовать моду стратегически, чтобы подчеркнуть свои пропорции как признак власти. Именно это привлекает модниц в узких корсетах и эффектных подъюбниках в виде обручей.

При этом наряды обязательно будут предусматривать наличие гипюра, но он не всегда будет выставляться напоказ. Юбки при этом могут быть и широкими или немного уже, в зависимости от смелости девушек и женщин. Но не стоит полагать, что это модное веяние предусматривает только вечерние наряды.

Некогда угнетающая одежда становится модной и утилизированной

К 1800 году пышная юбка вышла из моды. Это было время, когда женщины сделали шаг на пути к равенству. На смену пышным и громоздким юбкам в то время пришла практичная одежда для женщин. И тогда это вовсе не значило наличие в нарядах подъюбников из китового уса, прикрепленного к бедрам.

Смена широкой юбки на брюки произвела резонанс. Женщины в то время были готовы сбросить с себя длинные тяжелые подъюбники, которые в буквальном смысле тянули вниз. Но современные бренды попытались переписать повествование об этом экстремальном силуэте. И весенне-летняя коллекция на модном показе 2023 года предусматривала демонстрацию необычного для сегодняшнего времени женского силуэта, который выражает элегантность и власть.

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Яркая повседневность

Современная интерпретация объемного подъюбника из прошлого может предусматривать наличие многослойного тюля, который придает юбке объем. Такой наряд можно использовать в качестве повседневного, накинув сверху джинсовку, или надеть на свадьбу к подруге.

Романтический ретро-образ

Объемный подъюбник сегодня представлен еще и в комбинации с мини-юбкой, что позволяет создать романтический образ, подходящий для свидания или тематической фотосессии.

В комбинации с имитацией корсета

Если уж быть модной, то до конца: сочетайте объемный подъюбник с имитацией корсета. Такой наряд выглядит просто непревзойденно. Если юбка при этом будет укороченной, можно будет сразу же показать все достоинства фигуры.

Добавьте в образ многослойности

Объемные подъюбники чаще всего ассоциируются со множеством слоев, которые придают визуальный интерес образу. Вы тоже можете пойти по этому пути и выбрать объемную юбку макси или платье, которое выглядит как самое вкусное безе в мире. Сочетать эти вещи можно с вашими любимыми аксессуарами и даже повседневной обувью. Все будет зависеть от того, куда вы планируете отправиться.