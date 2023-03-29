Неоновые желейные ногти – идеальный маникюр для первых теплых дней весны: идеи красочного и сочного нейл-арта

Традиционно весенняя мода предлагает нам светлые пастельные оттенки, которые, прямо скажем, еще никак не трогают душу после блеклой зимы. Весной хочется ярких, сочных красок, ведь мы так устали от зимнего однообразия. И пока в магазины не поступили коллекции сочных оттенков, обратимся к маникюру. Красочный нейл-арт поможет добавить в жизнь ярких красок. В тренде желейные ногти и неон.

Все цвета радуги

Сделать желейный маникюр можно и дома самостоятельно, если у вас есть все необходимые навыки и оборудование. Но лучше доверить дело профессионалам, которые сделают роскошный рисунок за относительно короткий промежуток времени. Если вы идете на маникюр первый раз этой весной, остановите свой выбор на дизайне, напоминающем радугу.

Скорее всего, вам трудно будет определиться с цветом и идеей, поэтому для утоления первого “голода” на яркие оттенки этот вариант подходит лучше всего.

Дополнительные элементы

На пике популярности не только сам дизайн ногтей, но и всевозможные украшения, которых так не хватало зимой из-за неудобства их ношения в перчатках.

Дизайнеры рекомендуют не стесняться в своем выборе: колечки, акриловые фигурки, наклейки, стразы, все, что угодно, будет смотреться стильно, модно и, как говорится, молодежно.

Неоновая вакханалия

Конечно, вовсе не обязательно использовать все цвета радуги, выбирайте любимый цвет и дополняйте его комплементарным. Хорошо смотрятся розовый, оранжевый, фуксия, коралл. Добавьте блесток, пусть ваши ногти мерцают даже при слабом освещении. Кстати, неплохой вариант для вечеринок.

Омбре

Омбре уже несколько лет находится на пике популярности. Невозможно отказаться от игры цвета, поэтому в текущем сезоне этот тип маникюра обязательно хоть раз должен побывать на ваших пальчиках. Выбирайте неоновый зеленый, добавляйте несколько штрихов теплого шоколадного и отправляйтесь вершить великие дела. Подобный дизайн можно дополнить тонкими колечками и браслетами без камней. Идеально.

Карамельки

Особо смелые могут похвастаться прозрачными ногтями необычных цветов. Тут особое внимание уделяется основному цвету, он играет решающую роль.

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Базовый цвет должен быть мягким, чтобы подчеркивать дополнительные элементы декора. А это могут быть и блестки, и жемчужины, и фольга.

Фантазийный френч

Настоящая эклектика. Здесь не нужно выдумывать ничего сверхъестественного, просто на нейтральную базу нанесите неоновый цвет лака и дополните графикой.

Один тон

В целом яркий весенний маникюр может состоять не только из множества ярких цветов, но и из одного, самого любимого. Такой дизайн, конечно, не подходит для работы в офисе, но станет отличным дополнением к выходному или праздничному образу, про отпуск и говорить нечего.

Выбирайте дизайн ногтей на собственный вкус, но помните: чем ярче и богаче ваш маникюр, тем меньше украшений должно быть на руках и тем проще должна быть одежда. Иначе вместо стильной барышни вы рискуете прослыть безвкусной особой с отсутствием чувства меры. С макияжем тоже будьте аккуратны: либо яркие глаза, либо губы, и необязательно в тон маникюру.