Саввин день: традиции и приметы на 29 марта

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

29 марта православные чтят память Савина Ермопольского. В третьем веке он занимал пост градоначальника в Египте. В годы гонений на христиан даже высокая должность не спасла святого от зверств язычников. Чиновника вместе со своими сподвижниками был вынужден оставить службу и укрываться от преследований в далекой деревне.

Савина Египетского предал нищий, которому чиновник не редко помогал. Всего за две золотые монеты он указал властям, где скрывается святой. Его вместе с последователями схватили и подвергли истязаниям. Испытания не заставили мученика отречься от Христа, и тогда его утопили в реке Нил.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 МАРТА 2023 ГОДА

В день памяти святого на Руси запрещалось решать материальные вопросы. Считать деньги было плохой приметой. 29 марта нельзя было громко кричать, использовать бранные слова и сплетничать о близких – все это могло привлечь нечистую силу.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Савина на Руси прозвали Саввой, а еще православный праздник в народе получил название Тележный день. По традиции, 29 марта мужики занимались ремонтом телеги, запрягали лошадей, катались по деревне и проверяли, все ли работает.

На современный манер сегодня идеальный день для ремонта автомобиля и решения вопросов о путешествии. Согласно давней примете, погода 29 марта определяла погоду на оставшиеся весенние месяцы.