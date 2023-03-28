Мнение: Симоньян на Соловьеве предлагает заплатить

Ну вот – лед тронулся, господа присяжные заседатели! То, о чем я едва ли не первый начал разговор еще 1 апреля (!) 2014 года – о том, что за “вежливо прихваченный” Крым надо было бы заплатить щедрые отступные, чем щедрее, тем лучше – теперь, спустя почти 9 лет заговорили и самые что ни на есть штатные и статусные кремлевские пропагандисты на главных пропагандистских ток-шоу. “Процесс пошел”, как любил говаривать покойный Михайла Сергеич.

Правда, речь идет уже, как видим, о на порядок более крупных суммах (я-то имел в виду что-то порядка 20 млрд. долл., Крым-то, если по чесноку, больше и не стоит). А Симоняниху, видимо, от страха, разобрал приступ невиданного русско-армянского размаха – она уже предлагает сразу кинуть на бочку все 300 млрд. вечнозеленых баксов, все равно волшебным образом исчезнувших из российских ЗВР. Типа – подавитесь, х…хлы, и, так и быть, Львов у вас забирать не будем, “нас там не любят” (ей-богу, так и сказала!)

Начало положено, но, боюсь, сумма будет только нарастать с каждым днем, даже каждым часом промедления. Наша РФ давно уже стоит на самом настоящем счетчике (в лучших традициях так любимого всеми персонажами кремлевского цирка “Бандитского Петербурга”) – и его тиканье уже слышат даже такие не слишком далекие и легкомысленные барышни-крестьянки, как наша многодетная Маргарита.

А на свой пост-голосовалку от 01 апреля 2014 года “Купить Крым” я не так давно ссылался.