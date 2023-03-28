“Чувствовал себя с ней, как с мамой”: юный красавец об отношениях с Пугачевой

В Тобольском драматическом театре им. Петра Ершова при поддержке компании “Сибур” стартовал Второй открытый Российский фестиваль современного и актуального кино “Алафейская гора”. Лучшие отечественные картины, антрепризные спектакли, творческие встречи со звездами – программа, как обещает Президент фестиваля продюсер Сергей Новожилов, будет насыщенной. Одним из заметных событий стал приезд певца Сергея Савина, которого в шоу-бизнесе считают фаворитом, протеже и ставленником самой Аллы Пугачевой! Победитель проекта “Фактор А” дал эксклюзивное интервью “Дни.ру” и рассказал всю правду об отношениях с Примадонной.

До попадания на “Фактор А” краснодарец Сергей Савин работал курьером, кассиром, продавцом-консультантом в магазине одежды и жил в общежитии. Но в марте 2011 года его жизнь круто изменилась – он не только стал участником телешоу “Фактор А”, но и оказался там лучшим. “Прошло уже 12 лет, а про меня до сих пор говорят как про фаворита Аллы Пугачевой, и это не может не льстить, – улыбается красавец-артист. – Ведь главная женщина страны обратила внимание на простого мальчика с улицы! Я сам себе даже завидую!”.

Изначально Савин планировал стать участником одного из сезонов “Фабрики звезд”. “Помню, как приехал в Москву и сразу с поезда пошел на кастинг, провел там весь день но не был отобран, – вспоминает Сергей. – А потом мама увидела по телевизору рекламу “Фактора А” и посоветовала пойти мне туда. Никакого блата у меня не было!”

Пресса даже писала, что-де Народная артистка положила глаз на молодого – ему было в ту пору 26 лет – красавца. “На самом деле ничего такого не было, – развенчал миф Сергей. – Тем более, в ту пору она была уже с Максимом Галкиным* (замужем с 23 декабря 2011 года – Прим. ред.). Помню, как ехал с ней на студию, а она мне говорит: “Ты талантливый человек, а талантливым людям надо помогать, а бездари и сами пробьются”.

В итоге Пугачева стала его наставником по жизни – взялась за музыкальное образование молодого артиста, дала все свои ресурсы – студии, аранжировщиков, связи. Дебютные песни Сергей записывал у знаменитого саунд-продюсера Анатолия Лопатина, который работал с Пугачевой, Киркоровым, Лолитой, Орбакайте. “Мы с Пугачевой записали целый альбом и сняли на мои авторские песни три видеоклипа со знаменитым режиссером Ириной Мироновой, – вспоминает Сергей. – Пугачева дала мне очень дорогую возможность экспериментировать, искать себя – стала моим продюсером, вкладывая в меня свои деньги. Она знакомила меня с нужными людями и артистами”.

А когда случилась беда, Пугачева первая пришла к молодому фавориту на помощь. “Я попал в тяжелейшую аварию, – вспоминает артист. – Мне хотели делать трепанацию черепа, но благодаря Алле Борисовне удалось этого избежать. Были найдены лучшие врачи, она устроила меня в отдельную палату, достала лучшие лекарства. Однажды даже привезла ко мне картошку и котлеты, которые сама сделала. Я был поражен и очень смущен. И чувствовал себя с ней, как с мамой. Даже был слух, что Пугачева хочет отменить свадьбу с Галкиным, потому что я попал в аварию”.

Сергей Савин сегодня корит себя, что не оправдал всех надежд Аллы Пугачевой. “Наверное, в ту пору мне не хватало мозгов,– размышляет он. – Не было и должных профессиональных навыков, ведь я из магазина попал в окружении звезд первого эшелона, чувствовал себя не в своей тарелке и не понимал, о чем с ними разговаривать”.

Со временем их связь стала менее крепкой. “Мы сейчас не на связи, тем более, в свете последних событий (Пугачева второй год живет в Израиле – Прим. ред.), – вздыхает Савин. – Мы немного потерялись еще и потому, что хотел показать Алле Борисовне, что-де я – самостоятельный артист, что сам могу чего-то добиться. Хочется сделать что-то такое классное. чтобы она заметила и меня похвалила. Но я знаю, что если мне нужна будет ее помощь, то всегда могу ей написать или позвонить, и она не откажет. А лишний раз не хочется ее тревожить”.

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