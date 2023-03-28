«На арбитраж!»

Этот способ обогащения в криптомире — из самых нервных. А можно стричь купоны в стейкинге. Или быть тихим холдером. В погоне за мечтой гарантий — никаких.

Люди придумали деньги — цифровые, построенные на блокчейне, использующие криптографию и хеш-функцию — а купить на них ничего нельзя, в реальный мир товаров и услуг их не пускают. Так что же с этими новыми деньгами делают почти полмиллиарда человек, у которых в цифровых кошельках биткоины, эфиры, атомы и еще сотни других криптовалют?

Правильно, они ими торгуют. Обменивают одну крипту на другую. Заработав, выводят крипту в фиат. Получив фиат, снова вкладывают его в крипту. Perpetuum mobile, неостановимый двигатель спекуляций, работающий на человеческой мечте — мечте о богатстве.

Самая простая стратегия у холдеров. Холдеры покупают биткоин и ничего с ним не делают. Это очень удобная стратегия, в том смысле, что она не требует никаких усилий, никаких забот. Купил — и держи.

Некоторые холдеры даже забывают о своей крипте в кошельке, а потом — иногда через несколько лет — снова обнаруживают ее и, как правило, испытывают приятные чувства. Потому что с 2009 года биткоин только растет. Да, он растет через падения, но после каждого падения следует рост, который выводит биткоин на высоту, на которой он не был до падения.

Холдер — это тот, кто верит в биткоин как в нечто такое, что пришло в жизнь надолго и уже никуда не денется. Вера дает ему терпение. Холдер не дергается по пустякам, не суетится, не впадает в мелкий азарт, не лезет в спекуляции, не торгует на криптобиржах. Он просто ждет. Элементарная стратегия, но она работает. Те, кто купил биткоин три года или пять лет назад — в крупном выигрыше. Те, кому хватило ума закупиться и прождать десять лет — разбогатели.

Следующая стратегия, не требующая ни больших знаний, ни затрат нервной энергии — стейкинг. К биткоину стейкинг неприменим, его нельзя отдать в стейкинг, то есть под проценты, потому что биткоин работает на алгоритме POW, который предусматривает, что майнеры совершают работу и получают вознаграждение за нее. Другие крипты работают на алгоритме POS, который предусматривает, что валидатор* имеет тем большее значение в системе и тем большую прибыль, чем больше людей отдали ему свою крипту на хранение под проценты.

Разные крипты дают разные проценты, от микроскопических до сотен процентов, которыми, как правило, новые авантюрные проекты хотят привлечь внимание тех, кто готов рисковать в жажде обогащения.

Надежная стратегия стейкинга предполагает спокойный анализ рынка и выбор крипты с хорошей историей, с хорошим развитием, с хорошим финансированием развития, с известными именами основателей.

У одной и той же крипты может быть разный процент стейкинга. Например, ATOM, крипту экосистемы Cosmos, можно отдать под 5%, а можно под 20%. Все зависит от валидатора, которому вы доверяете свои монеты. На первый взгляд, выгодно отдать тому, кто дает больший процент. На второй взгляд, выгодно отдать тому, кто дает не очень большой процент, чтобы таким образом поддержать не самого богатого валидатора. Больше валидаторов — больше децентрализация системы. Больше децентрализация — больше устойчивость.

Помимо просто стейкинга, есть еще ликвидный стейкинг. При ликвидном стейкинге вы получаете не только процент на заблокированные монеты, но еще и токен** платформы, которой дали свою крипту в стейкинг. Такой токен — тоже крипта, вы можете копить ее, продавать и т.д. На рынке существуют огромные компании, занятые исключительно стейкингом и ликвидным стейкингом, самая известная из них, Lido, имеет капитализацию 2 миллиарда долларов.

Фото: dpa / picture-alliance / TASS

Еще одна стратегия — арбитраж. Арбитраж крипты не имеет никакого отношения к суду, урегулированию споров, установлению справедливости. Арбитражем в криптомире называется игра на разнице курсов. В криптомире одновременно существуют сотни разных курсов — разные на разных криптобиржах, разные в разных обменниках, разные в торговле p2p, то есть напрямую, без посредников. Идея арбитража состоит в том, чтобы купить крипту там, где курс ниже, и продать там, где курс выше.

Иногда различия в курсах микроскопические, например, одна десятая процента. Иногда эти различия возникают на очень короткое время. Арбитражник сидит у компьютера целый день и отслеживает курсы и изменения.

Он должен иметь регистрацию на многих криптобиржах и уметь быстро покупать и быстро выводить, чтобы тут же продать в другом месте. Все это имеет мало смысла при маленьких объемах — одна десятая процента от 100 долларов составляет 10 центов, но все это приобретает смысл, если объемы большие и крипта крутится беспрерывно, совершая оборот за оборотом в разных местах рынка, на разных биржах. Есть арбитражные фирмы, которые пропускают каждый день через разные цепочки купли-продажи — «связки» на профессиональном жаргоне — например, 5 млн долларов. Это дает 5000 долларов прибыли при разнице курса одна десятая процента. Другие обозначают свою прибыль от арбитража как 1% в день.

Но только нужно знать ходы, выходы и связки крипторынка, в том числе многоступенчатые, и крутить это колесо день и ночь, потому что глобальный рынок взлетает и падает не только днем, но и ночью. И нужно быть готовым купить в три часа ночи на криптобирже Bybit, имеющей офис в Сингапуре, чтобы в три пятнадцать продать на криптобирже MEXC, имеющей офис на Сейшельских островах.

Так живет всемирный крипторынок, с сотнями валют и миллионами игроков, большую часть которых составляют толпы так называемых хомяков, которых «бреют» искушенные воротилы и тайные магнаты, владеющие тысячами биткоинов. Их состояние дает им возможность вздувать цену, когда они хотят, и обрушивать ее, когда им это выгодно. Никто на крипторынке никогда не знает причин взлетов и падений, хотя тысячи экспертов на тысячи голосов объясняют каждую свечу в графике. Но это не помогает. Этот рынок в сегодняшнем своем состоянии необъясним и непредсказуем. И опасен, опасен прежде всего для наивного человека, начитавшегося историй об обогащении и приходящего сюда, чтобы заработать.

Фото: Zuma TASS

Это другой рынок и другая жизнь, не та, к которой мы привыкли в реале. Государство тут присутствует в минимальной степени или вообще отсутствует. Это хорошо, потому что тут нет ограничений, справок, отчетов, нет стоящих на каждом углу полицейских и налоговиков. Но тут нет и страхования вкладов. Если рухнет банк, государство выплатит вам страховую сумму, а если рухнет компания ликвидного стейкинга, то никто не выплатит вам ничего. Это жизнь и игра на свой страх и риск без страховки, жизнь, где на каждом шагу надо усиленно соображать и соизмерять время, деньги и самого себя.

Когда биткоин падает, время его покупать, но если слишком долго ждать, надеясь, что он упадет ниже и еще подешевеет, то он вдруг прыгнет вверх и вырастет так сильно, что купить его вы уже не сможете.

Когда биткоин растет, время его продавать, но если слишком долго ждать, чтобы он еще немного подрос и подорожал, то он вдруг свалится в такое пике, что продавать его станет бессмысленно, один убыток.

Это — темный лес и дикий Запад одновременно. И еще немножко казино.

Толпы жадных золотоискателей бродят по этому миру, надеясь урвать кусок потенциального золота в виде какой-нибудь крипты, которая сегодня стоит 5 копеек, а завтра взлетит до 50 млн рублей. Как ни странно, такое здесь бывает, и не просто бывает, а бывает все время — биткоин (год рождения 2009-й) тому пример. 20 марта 2011 года он стоил 0,7 доллара, а 20 марта 2023 года — 28.007 долларов. Aptos, детище программистов-выходцев из компании Meta, в этом году взлетел почти на 400% и утвердился в рейтинге крупных крипт, но кто знал заранее, что это случится? Кто знает заранее, чем вызван рост — реальной силой проекта или бешеной игрой на повышение, которую ведут спекулянты, у которых одна цель: заставить вас купить, прежде чем станет ясно, что это — пустышка? Или скам, на языке криптомира. Но дело в том, что сотни крипт это скам, сотни проектов это пустышки, и даже серьезные проекты могут со временем превратиться в скам, соскамиться. И тогда у вас в цифровом кошельке останутся несколько цифровых фантиков — на память о мечте.

Алексей Поликовский,

обозреватель «Новой газеты»

* Валидатор — компьютер, который проверяет и подтверждает блоки в блокчейне.** Токен — аналог акций в цифровом мире.

—