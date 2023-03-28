 

Витамин Е от морщин – хорошо, но только если его наносить правильно: практические советы по применению

28.03.2023, 22:10, Разное
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Каждый активный ингредиент в косметических продуктах обладает конкретными характеристиками, способными улучшить качество кожи. Наш организм нуждается в витамине Е для создания и поддержки иммунной системы и помощи в регенерации клеток. Кроме того, это противовоспалительное средство и антиоксидант. Также хорошо известны антивозрастные эффекты витамина Е при местном применении на лице в течение ночи. Благодаря этому витамину кожа выглядит молодой, блестящей и привлекательной.

Витамин Е: настоящее чудо для кожи

Масло витамина Е широко используется в средствах по уходу за кожей и против старения. Это жирорастворимый антиоксидант с увлажняющими, кондиционирующими и заживляющими свойствами. Эти свойства защищают клетки от свободных радикалов, которые вызывают преждевременное старение

Витамин Е содержит высокий уровень антиоксидантов и влияет на кровообращение. Если вы примените масло витамина Е местно, через некоторое время вы заметите явную разницу в текстуре и упругости вашей кожи. Анализ, опубликованный в журнале ISRN Dermatology, показал, что в целом витамин Е задерживает образование морщин.

Устранение темных пятен

Темные пятна на коже иногда могут быть вызваны избытком меланина. Это состояние называется меланодермией. Меланодермию можно лечить с помощью местного применения витамина Е. Для эффективного лечения гиперпигментации рекомендуется сочетать витамин Е с аскорбиновой кислотой.

Нюансы использования

Поскольку этот витамин маслянистый, его лучше применять вечером в чистом виде. При использовании днем его можно добавить в смесь масел или сыворотку. При местном применении в виде масла витамин Е может повысить эффективность других активных ингредиентов.

Правила нанесения

Перед использованием витамина Е нужно хорошо умыться, чтобы полностью устранить макияж, с кожным жиром и другими продуктами, приводящими к закупорке пор. После умывания нужно ополоснуть лицо теплой водой. Смешайте одну или две капли чистого масла витамина Е с десятью каплями масла жожоба или миндаля.

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Нанесите смесь витамина Е или сыворотку на кожу пальцами. Затем массируйте сыворотку на лице круговыми движениями. Это позволяет стимулировать кровообращение в коже, а также равномерно нанести продукт. После нанесения масла с витамином Е подождите не менее 30 минут, прежде чем лечь спать. Повторяйте данную процедуру один или два раза в неделю для получения эффекта. Лечение следует проводить за час до сна.

Не забывайте, что витамин Е является жирорастворимым. Это означает, что он может накапливаться в коже, и поэтому ежедневное использование масла не рекомендуется.

Принятие витамина Е вовнутрь

Уход за кожей – это не только нанесение на нее каких-либо косметических средств, но и правильное, полноценное питание. Добавление витамина Е в рацион питания с помощью здоровых натуральных продуктов может стимулировать синтез клеток и поддерживать здоровье. К таким продуктам относится ежевика, авокадо и миндаль. Пероральные добавки витамина Е могут делать кожу сияющей и молодой.

Таким образом, витамин Е позволяет предотвратить появление морщин. Его можно использовать не только для местного нанесения, но и для приема внутрь.


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