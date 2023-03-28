Мошенники вынудили пенсионера выстрелить из пневматического оружия в банке

Накануне, 27 марта, в одном из столичных банков пожилой человек устроил стрельбу из пневматического оружия. Как сообщили в МВД, пенсионер пришел в отделение после общения по телефону с мошенником. Тот убедил 72-летнего мужчину в том, что его персональные данные появились в открытом доступе из-за сотрудников банка.

В ведомстве пояснили, что житель московского района Строгино, взяв с собой пневматический пистолет, заявился в банк, чтобы “выяснить обстоятельства”. Пенсионер несколько раз выстрелил в воздух. Мужчину задержали. К счастью, никто из тех, кто находился в отделении банка, не пострадал.

Кстати, якобы именно мошенник призвал пенсионера открыть стрельбу в банке (не по людям, а именно вверх). Злоумышленник убедил мужчину, что тот участвует в специальной операции. Пенсионер рассказал, что скоро в отделение банка приедет капитан полиции, чтобы вывести на чистую воду тех, кто якобы распространяет личные данные, уточняет Baza.

Сейчас проводится проверку по факту произошедшего.

К слову, мошенники придумывают все более ухищренные способы обмана населения. Теперь мало кто из них пытается выудить данные банковской карты. Они оказывают психологическое воздействие на граждан, представляясь сотрудниками полиции, ФСБ, Центробанка.