Ученые знают четыре стадии, определяющие смерть

Ученые активно исследуют механизмы, происходящие в нашем организме по мере старения. Все люди умрут, независимо от их пола, экономического положения или национальности.

Сегодня ведется много споров о том, существует ли загробная жизнь. Никто не знает ответа. Появляется все больше данных о процессах, происходящих в организме после смерти. BBC Science Focus сообщает, что исследователи доказали, что люди, умирающие естественной смертью, проводят меньше времени в бодрствующем состоянии. Исследователи считают, что в этих обстоятельствах то, что кажется сном, на самом деле является подготовкой организма к активации механизмов смерти. Они встроены в организм каждого человека.

Ученые определили четыре типа смерти.

Перепады давления. Умирающий человек может заметить падение кровяного давления, находясь еще в сознании. Когда циркуляция крови затрудняется, человек начинает бледнеть.

Изменение дыхания. Мозг активирует процесс дыхания. Однако, поскольку он функционирует хуже, дыхание становится более медленным и поверхностным.

Потеря сознания. Третья фаза – это когда пациент погружается в бессознательное состояние. Некоторые пациенты описывают эту фазу как спутанность сознания и галлюцинации. Другие испытывают чувство спокойной слабости.

Отключение мозга. Отключение мозга – это последняя стадия. Этот процесс обычно продолжается до самой смерти. Как показывают данные, мозг способен воспринимать звуки на бессознательном уровне. Однако человек больше не реагирует на раздражители. Также неясно, как мозг интерпретирует звуки в данный момент и имеют ли смысл слова других людей.MedikForum.ru ранее писал о признаках, которые неочевидны при психических расстройствах.