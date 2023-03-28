Мнение: Строительство мостов в России, коррупция на БАМе с Транссибом и сколько нужно тратить денег на метро

1. На проекте «Сделано у нас» вышел обзор строящихся в России крупных мостов. Несмотря ни на какие санкции, российские мегастройки в прошлом году продолжили работу (ссылка):



На начало 2023 года в России в стадии строительства находится свыше 10 крупных мостов.

Совокупный масштаб работ просто поражает.

(список с запада на восток)

1) через Свирь, Ленинградская область

2) через Волхов, Киришам, Ленинградская область

3) через Дон, трасса М4, обход Аксая

4) через Волгу, Тверь

5) через Волгу, М-11 обход Твери

6) через Оку, М-12

7) через Волгу, М-12 южный обход Казани

8) через Волгу, обход Тольятти

9) через Обь, в районе Сургута

10) через Обь, 4й мост Новосибирск

11) через Енисей, северный обход Красноярска

12) через Зею, Амурская область

++через Кубань в Краснодаре, Уду в Улан-Удэ, Каму (обход Н Челнов), Белую (в рамках М-12, подготовка к строительству), Суру (М-12).

Напоминаю, что большинство самых длинных мостов в России (включая рекордный Крымский мост) были построены в XXI веке, при президентах Путине и Медведеве (ссылка).

Со списком других крупных строящихся проектов России можно ознакомиться в статье на Руксперте.

2. Между тем, со стратегически важным сейчас расширением БАМа и Транссиба дела идут не совсем гладко (ссылка):



Первый этап реконструкции Восточного полигона (Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали) проходит с многочисленными нарушениями, сорваны планы по пропускной способности на 30 процентах участков, при этом отставание идет и по второму этапу. Об этом на совещании в Совете Федерации, посвященном как раз второму этапу, заявила представитель Генпрокуратуры РФ Екатерина Пересыпина, пишет РИА Новости.

По ее словам, такие проблемы создают угрозу реализации проекта «Транссиб за семь дней». При этом с начала его реализации и по сегодняшний день ситуация существенно не изменилась.

Прокуроры по-прежнему находят факты затягивания сроков проектной документации, некачественную документацию, сами проекты многократно направляются на Главгосэкспертизу, после чего решения меняются. Выявлены и случаи закладывания экономически невыгодных способов строительства.

В 2022 году только на трех объектах стоимость работ была завышена на миллиард рублей, после вмешательства прокуратуры цену удалось снизить. Проектные организации ради получения прибыли используют подложные коммерческие предложения, после чего формируется неадекватная цена на те или иные работы и материалы.

Текущая программа развития Восточного полигона рассчитана до 2024 года. В рамках второго этапа модернизации его годовая пропускная и провозная способности должны достичь 180 миллионов тонн.

Что характерно, все эти нарушения не помешали в прошлом году и в начале нынешнего рекордно нарастить перевозки по российским ж/д в восточном направлении (ссылка 1, ссылка 2).

3. Читатели полагают, что проблему метро в маленьких городах можно решить, если влить туда побольше денег. Цитирую из письма:

Есть такой двойной телескоп (обсерватория) Кека на Гавайях. Слышал такую историю, что когда там хотели построить этот новый телескоп, то не могли найти спонсоров, пока не… увеличили его размеры и стоимость до рекордных значений.



Вот и с метрополитенами, как мне видится, отчасти та же беда. Если строить по паре станций, то это мало что даст и метрополитену в плане окупаемости, и, что тоже нельзя забывать, городу в плане разгрузки прочей инфраструктуры. А вот если взять и построить, например, в Нижнем Новгороде сразу целую Нагорную линию с обоими подходами к ней, то количество пассажиров в метрополитене в целом наверняка вырастет в несколько раз, поскольку эта значительная часть города не охвачена ни метро, ни городской электричкой.



Та же история, вероятно, и в других городах-миллионниках — там, где метро вообще нет, три-четыре длинных линии, вероятно, обеспечат достойный пассажиропоток, и метро на самом деле там неплохо было бы устроить. Но вот выделить везде под это дело сразу по полтриллиона экономическая ситуация пока не позволяет. Хотя с окончанием основной фазы спасения Москвы от фактически уже начинавшихся было давок в метро техническая возможность ускорять строительство в других местах, видимо, появилась, но есть такое подозрение, что процесс не будет быстрым.



Однако это не значит, что властям многих городов не стоило бы проработать проект строительства не пары-другой станций, а радикального расширения метрополитена пусть с большой стоимостью, но покрывающейся огромной доказанной выгодой. Тогда, на мой взгляд, есть реальный шанс протолкнуть такой проект.