Скандалы: Беглов дал «пустые обещания» разобраться с проблемой поддержки семей участников СВО в Петербурге

Необходимо оперативнее оказывать поддержку семьям участников СВО. Об этом снова заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время беседы с уполномоченной по правам в регионе Светланой Агапитовой.

Однако горожане усомнились, что градоначальник сдержит свое слово. Глава города на Неве подчеркнул, что в мегаполисе ведется активная работа по предоставлению помощи родственникам бойцов, участвующих в спецоперации. Он добавил, что все проблемные вопросы нужно решать оперативно.

«Воины, защищающие Родину, должны быть уверены в благополучии своих семей. Медицинское обеспечение, социальная помощь, организация отдыха детей — в каждом случае необходимо оперативно решать все возможные вопросы»,

— заявил Беглов.

Примечательно, что это не первая ситуация, когда управленец рассказывает о важности данной темы. В сентябре 2022 года он призывал жителей Петербурга оповещать его обо всех неоднозначных ситуациях во время частичной мобилизации. Однако обещанную поддержку все желающие получить не смогли, писали СМИ.

Попавшие под призыв горожане и добровольцы также сообщали, что им до сих пор не предоставили единовременные выплаты, сумма которых варьируется от 100 до 300 тысяч рублей. В связи с этим они попросили президента РФ разобраться в ситуации.

Стоит отметить, что Беглова неоднократно критиковали за неэффективные меры поддержки участников СВО. Новость о планах Смольного потратить 980 млн рублей на повышение имиджа местных властей в прессе вызвали широкий общественный резонанс.

На этом фоне председатель общества ветеранов 104-го Гвардейского Черниговского Краснознаменного парашютно-десантного полка Сергей Гарусов заявил , что градоначальник «находится на верхушке пирамиды потребностей».

Илья Орешкин