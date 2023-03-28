Богомолов, гепатолог, выделил 4 условия, которые необходимы для здоровой печени

Павел Богомолов, врач-гепатолог, рассказал, что контроль за питанием и весом – ключ к сохранению здоровья печени.

Доктор Богомолов предложил профессиональные рекомендации по профилактике заболеваний печени. Состояние печени напрямую зависит от того, как человек питается. Специалист отметил, что здоровье печени зависит не столько от употребляемых продуктов, сколько от общего рациона питания. Доктор заявил, что существуют как не токсичные продукты, так и продукты, которые могут сделать печень более здоровой.

Богомолов заявил, что для сохранения здоровой печени необходимо питаться так, чтобы не набирать вес. Необходимо ограничить количество калорий и употреблять только умеренное количество быстрых углеводов и жиров. Это позволит избежать быстрого набора веса. Ожирение напрямую связано с возможностью развития метаболической жировой болезни печени.

Павел Богомолов подчеркнул, что вероятность здоровой печени выше, если у человека нет лишнего веса. Как пишет “Вечерняя Москва”, врач: “Даже если он пьет, но поддерживает здоровое тело и не занимается спортом, шансы на серьезное алкогольное поражение печени ниже”. На протяжении многих лет здоровую печень можно поддерживать, следуя четырем простым шагам: умеренное питание, достаточная подвижность, контроль над употреблением алкоголя и здоровый индекс массы тела (22-23).