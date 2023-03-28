 

iPhone 14 Pro имеет три недостатка

28.03.2023, 19:26, Разное
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Джордж Лямин, технологический блогер, перешел с iPhone 13 Pro на iPhone 14 Pro. Он сказал, что он стоит 85 тысяч рублей и что он стоит каждой копейки.

Он пояснил iGuides.ru о главных недостатках гаджетов 2022 года выпуска. Владелец не был доволен всеми новыми опциями. Владелец не ощутил улучшения производительности. Лямин отметил, что время автономной работы нового устройства оказалось больше, чем у предыдущей модели, которая проработала меньше года. Техноблогер также отметил, что не разделяет энтузиазма по поводу инноваций в камере. Его также не впечатлил 48-мегапиксельный сенсор. Он сказал, что этот объектив активируется только при включении режима RAW, что делает его едва ли практичным для ежедневного использования.

Третьей проблемой он назвал iPhone 14 Pro, который, по его словам, представляет собой обновление функций, которые хорошо работают. Смарт-часы Apple Watch прекрасно справлялись с поддержкой опции Always-On display. Динамический остров Лямин, также известный как Яблоко, пытается закрыть “дыру в экране”. Она бесполезна и не несет никаких полезных функций. “Обычный вырез на iPhone 13 Pro выглядит аккуратнее”, – отметил техблогер.


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