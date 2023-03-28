Принц Гарри и Меган Маркл стали членами закрытого клуба в Лос-Анджелесе после того, как Карл III лишил их британской резиденции

СМИ пишут о том, что 38-летний принц Гарри и 41-летняя Меган Маркл стали членами закрытого клуба в Лос-Анджелесе. Герцоги Сассекские посетили заведение, вероятнее всего, чтобы публично ответить на санкции Карла III. По информации издания Mirror, супруги побывали в бунгало в Сан-Винсенте в Западном Голливуде в тот же день, когда стало известно, что их попросили освободить коттедж Фрогмор. Поместье на территории Виндзорского замка было единственным домом Меган и Гарри на территории Великобритании.

Несмотря на заявления о том, что скандальная пара была в ярости из-за решения короля, супруги выглядели счастливыми на мероприятии. Посмотреть фото можно здесь. Один из членов элитного клуба отметил, что Меган и принц Гарри целенаправленно не воспользовались отдельным входом для знаменитостей.

Это был смелый шаг. Я знаю, что в Сан-Винсенте есть черный вход для звезд A-List, когда никому не нужно видеть, как вы приходите и уходите. Там действительно заботятся о конфиденциальности, — сообщил инсайдер.

Принц Гарри и Меган Маркл

Заведение широко востребовано среди богатых и популярных людей. Оно известно вниманием к сохранению приватности знаменитостей. Бунгало расположено в двух часах езды от Монтесито, где Меган и Гарри живут в особняке стоимостью 14,7 миллионов долларов вместе с детьми: 3-летним Арчи и полуторагодовалой Лилибет. Посетители элитного клуба платят членский взнос в размере 4200 долларов в год (более 320 000 рублей).

К ним приезжают звезды даже более топовые, чем Гарри и Меган, и никто никогда не узнает, что они там. Но Гарри и Меган сказали, что у них все в порядке, и что им не нужно было этим пользоваться. И даже когда они уходили, они использовали главный вход, — добавил член клуба.

Ранее стало известно о том, что Принц Гарри может лишиться вида на жительство в США. Причиной такого исхода событий стало его признание в употреблении запрещенных веществ. Об этом предупредил эксперт по правовым вопросам и бывший федеральный прокурор Неама Рахмани. Он добавил, что закон действует для всех, в том числе для персон “королевского происхождения, для которых исключений нет”.

Принц Гарри и Меган МарклПринц Гарри и Меган Маркл